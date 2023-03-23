24 Канал підготував швидкий гайд, який допоможе виявити причину проблеми та вирішити її, або ж напевно зрозуміти, що час нести телефон в ремонт.

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Перш за все рекомендуємо перевірити за допомогою програми Ampere, чи заряджається ваш телефон. Якщо число в додатку відображається зеленим кольором, пристрій заряджається, але якщо це від'ємне помаранчеве число, ваш пристрій не споживає енергію.

Чому мій смартфон не заряджається? Можливі причини

Пошкоджений кабель або зарядка

Варто ретельно перевірити зарядний кабель і зарядний пристрій, щоб побачити, чи немає на них явних ознак пошкодження. Якщо ви виявите, що проблема в зламаній зарядці або ж розірваному кабелі, очевидно, що заміна швидко вирішить проблему.

Якщо кабель і зарядний пристрій працюють з іншими пристроями, настав час звернути увагу на ваш телефон.

Засмічений або зламаний зарядний порт

Перевірте, чи немає бруду або сміття в зарядному порту, оскільки це може зашкодити зарядці пристрою. Якщо порт надмірно рухається, ймовірно його доведеться замінити.

Ви також можете спробувати бездротовий зарядний пристрій (якщо смартфон його підтримує), щоб перевірити, чи проблема пов'язана з вашим телефоном або аксесуарами.

Зламана розетка або подовжувач

Іноді розетки виходять з ладу, або частина вашого будинку може мати проблеми з електрикою. Спробуйте під'єднати який інший пристрій до тієї самої розетки або до іншої розетки у вашому домі, щоб перевірити, чи це вирішить проблему.

Системний збій

З різних причин під час зарядки індикатор може не спрацювати і вам здаватиметься, що смартфон не заряджається. У такій ситуації допоможе просте перезавантаження або повне вимкнення телефона. Будь-яке інтенсивне використання або фонові процеси можуть вплинути на продуктивність зарядки. Вимкнення телефону звільнить всі ресурси, щоб ваш пристрій міг зосередитися виключно на зарядці.

Що робити, якщо нічого не допомагає?

Якщо нічого не допомагає, можливо, проблема пов'язана з акумулятором, і вам потрібно його замінити. У цьому випадку краще звернутися у сервісний центр з ремонту смартфонів. Телефони зі знімним акумулятором сьогодні рідко зустрічаються, тож якщо ви не щасливчик, який може просто замінити батарею знявши кришку, вам до майстерні.

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Насамкінець, якщо ваш смартфон служить вам вірою та правдою вже понад 5 років, варто розглянути варіант покупки нового смартфона навіть, якщо ви досі не стикалися з проблемами. Сьогодні такі пристрої, як телефони доволі швидко морально застарівають і нові сучасні ґаджети подарують вам новий досвід і здивують своїм функціоналом.