Mentra Live Camera Glasses позиціонуються як смартокуляри для прямого ефіру. Вбудовані камери дозволяють вести трансляції на кількох платформах, серед яких X, YouTube, Twitch і OnlyFans. Остання платформа згадується окремо, що нетипово для ринку споживчої електроніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Чим ці смартокуляри відрізняються від конкурентів?

Прямої інтеграції з OnlyFans у пристрої немає, однак окуляри є open source. Це означає відкриту архітектуру без закритої екосистеми застосунків, на відміну від смартокулярів Meta. Такий підхід робить пристрій гнучкішим для сервісів, які часто не допускаються до магазинів Google та Apple.

Mentra наголошує, що окуляри призначені саме для зйомки, а не для перегляду контенту. У них відсутній дисплей — це рішення пояснюють прагненням збільшити автономність і зменшити енергоспоживання. Виробник заявляє, що відмова від екрана дозволяє смартокулярам працювати довше, ніж моделям із яскравими дисплеями.

Як пише 9to5google, пристрій отримає власний магазин програм — Mentra MiniApp Store. У ньому будуть доступні застосунки для живого перекладу, ігор на тренування пам’яті, інтеграції з календарем і нагадувань. Серед переліку також згадується застосунок для X, хоча його функціональність описана стисло.

Технічні характеристики включають запис відео у роздільній здатності 1080p з кутом огляду 119 градусів. Це відповідає першому поколінню Ray-Ban Meta AI, але поступається другому поколінню, яке підтримує 3K-відео. Вага Mentra Live Camera Glasses становить 43 г, що менше за 48–50 г у Ray-Ban Meta Gen 2. Заявлена автономність — до 12 годин, однак вона може знижуватися під час активного стримінгу. Окуляри також сумісні з рецептурними лінзами.

Виробник робить ставку на відкриту платформу та спільноту розробників. Це може розширити можливості пристрою у майбутньому, адже нинішні смартокуляри часто критикують за обмежений функціонал. Навіть без масової підтримки розробників, акцент на стримінгу OnlyFans уже став помітним маркетинговим елементом.

Ціна Mentra Live Camera Glasses становить 299 доларів. Перші поставки заплановані на 15 лютого, друга партія має надійти 28 лютого.