Науковці дослідили атмосфери так званих екзо-венер, або екзопланет у венериній зоні (ВЗ), і сподіваються використати їх як аналоги, щоб не тільки краще зрозуміти парниковий ефект Венери, але й дізнатися про минуле планети.

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Детальніше про дослідження

За словами Колбі Остберга, аспіранта Каліфорнійського університету в Ріверсайді та провідного автора дослідження, Венера могла підтримувати придатні для життя умови на поверхні до 1 мільярда років тому. Визначення того, що спричинило перетворення Венери на пекельний котел, яким вона є сьогодні, може допомогти дослідникам обмежити обставини, які призводять до виникнення непридатних для життя світів, додав Остберг.

Дослідники використовували планетарні та зоряні дані з Архіву екзопланет NASA для створення каталогу з 317 підтверджених кам'янистих екзопланет, які обертаються в межах ВЗ. Вони підрахували, що найбільша кількість екзопланет існує ближче до внутрішньої межі ВЗ, але визначили, що ці кандидати не є достатніми аналогами Венери через втрату атмосфери, яку вони переживають через високі температури та зоряну енергію.

Потім вчені розрахували потенціал для подальших досліджень планет, вісім з яких будуть спостерігатися космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), включаючи:

GJ 357 b,

GJ 1132 b,

TRAPPIST-1 b,

TRAPPIST-1 c,

TOI-776 b,

TOI-776 c,

LTT 1145 A b,

L 98-59 b.

Доктор Стівен Кейн, професор планетарної астрофізики в Університеті Ріверсайду і співавтор дослідження, зазначив, що найбільш важливими цілями є ті, які мають кілька планет в зоні Венери.

Ці системи дозволяють нам проводити порівняльну планетологію, де планети мають однаковий вік і, ймовірно, схожу об'ємну щільність,

– додає Кейн.

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Життєво важливим напрямком подальших досліджень є вивчення самої Венери, і зараз здійснюється кілька запропонованих і схвалених місій на цю планету, в тому числі VERITAS і DAVINCI+ NASA і "EnVision" Європейського космічного агентства. Усі ці місії нададуть вченим найновіші дані про склад і структуру атмосфери Венери, а також знімки її поверхні з високою роздільною здатністю.