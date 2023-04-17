Рішення про відкладення польоту Starship було прийнято після аналізу ситуації перед стартом. Фактично компанія вирішила провести генеральну репетицію запуску та вирішити проблему із клапаном, який замерз.

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Ця затримка стала розчаруванням для космічних ентузіастів і спостерігачів за галуззю, які з нетерпінням чекали на наступну важливу віху в амбітних планах SpaceX з освоєння космосу. Політ корабля Starship, разом з її першим ступенем Super Heavy, є важливим кроком у баченні SpaceX щодо розробки повністю багаторазових космічних кораблів для пілотованих місій на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і за його межі.

Оскільки космічна галузь продовжує розвиватися і вдосконалюватися, затримки і невдачі не є рідкістю у складній і відповідальній сфері ракетних запусків. Рішення SpaceX відкласти запуск Starship підкреслює важливість ретельного тестування і підготовки для забезпечення безпеки і успіху космічних місій.

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Коли Starship відправиться у космос

Наразі SpaceX оголосила нову дату запуску ракети Starship – космічний корабель відправиться у космос вже 19 квітня. Команда експертів компанії активно працює над вирішенням технічних питань і якнайшвидшим перенесенням запуску. Космічна спільнота з нетерпінням чекатиме на подальші новини від SpaceX, оскільки компанія продовжує свої новаторські зусилля, спрямовані на розширення присутності людства в космосі та перетворення міжпланетних подорожей на реальність.