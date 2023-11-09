У Возняка була запланована участь у конференції на Всесвітньому бізнес-форумі в Мехіко, коли він відчув проблеми зі здоров'ям, що змусило його терміново пройти МРТ-сканування.
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У супроводі дружини Возняку порадили звернутися за медичною допомогою після появи симптомів, які викликали занепокоєння. Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, на цей час стан його здоров'я стабільний.
Медики припускають, що у Возняка трапився ішемічний інсульт – стан, коли згустки крові блокують судини, що живлять мозок.
У відповідь на цю ситуацію члени команди Возняка негайно вилетіли до Мексики на приватному літаку, щоб оцінити його стан і вжити заходів для його повернення до США. Після повернення до США він отримає подальшу медичну допомогу.
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