У Возняка була запланована участь у конференції на Всесвітньому бізнес-форумі в Мехіко, коли він відчув проблеми зі здоров'ям, що змусило його терміново пройти МРТ-сканування.

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У супроводі дружини Возняку порадили звернутися за медичною допомогою після появи симптомів, які викликали занепокоєння. Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, на цей час стан його здоров'я стабільний.

Медики припускають, що у Возняка трапився ішемічний інсульт – стан, коли згустки крові блокують судини, що живлять мозок.

У відповідь на цю ситуацію члени команди Возняка негайно вилетіли до Мексики на приватному літаку, щоб оцінити його стан і вжити заходів для його повернення до США. Після повернення до США він отримає подальшу медичну допомогу.

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Нагадаємо, що Стів Возняк разом зі своїм покійним бізнес-партнером Стівом Джобсом був співзасновником Apple Computer у 1976 році. Компанія відіграла ключову роль у революції персональних комп'ютерів і стала світовим лідером у галузі споживчої електроніки, відомим завдяки таким продуктам, як ноутбуки та iPhone.