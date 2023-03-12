Попри повномасштабну війну, зимувальний загін 27-ї Української антарктичної експедиції в березні 2022 року вирушив на станцію "Академік Вернадський" і наразі завершує там свою роботу.

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Президент поспілкувався з учасниками експедиції

У 160-ту річницю від дня народження Володимира Вернадського, Володимир Зеленський поспілкувався з науковцями, які зараз перебувають на місії в Антарктиді.

Важливо, що ми тримаємося разом, незалежно від відстані. Надихайте, будь ласка, нас усіх результатами своїх досліджень. Бажаю тільки успіху і далі рухати вперед українську науку,

– сказав він.

Він зауважив, що йому дуже приємно бачити українських науковців і дослідників, які на такій великій відстані роблять важливу справу для своєї країни.

Дякую за те, що незважаючи на війну ми не зупиняємо наших кроків у розвитку незалежної української науки. Сьогодні ми всі боремося заради нашої держави і нашого майбутнього. І ваші кроки щодо розвитку науки так само наближають нашу перемогу,

– додав глава держави.

Натомість зимівники 27-ї УАЕ подякували Зеленському за те, що держава дає їм змогу продовжувати займатися наукою.

Полярники розповіли про свої дослідження

Під час онлайн-зустрічі науковці розповіли президенту про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, участь у міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень", запуски кліматичних зондів в атмосферу на висоту понад 10 кілометрів, які забезпечують надважливі дані для моделювання прогнозу погоди, продовження спостережень за озоновим шаром й роботу магнітної обсерваторії.

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Керівник експедиції Юрій Отруба зазначив, що полярники навіть на відстані роблять внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Зокрема, вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проєктів із Росією та проводили різні благодійні заходи для збору коштів на потреби ЗСУ.

Зверніть увагу. Директор НАНЦ Євген Дикий наголосив, що цього року на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість – на передовій. Вони зазнавали поранень, зокрема в боях за Бахмут.