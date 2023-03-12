Попри повномасштабну війну, зимувальний загін 27-ї Української антарктичної експедиції в березні 2022 року вирушив на станцію "Академік Вернадський" і наразі завершує там свою роботу.
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Президент поспілкувався з учасниками експедиції
У 160-ту річницю від дня народження Володимира Вернадського, Володимир Зеленський поспілкувався з науковцями, які зараз перебувають на місії в Антарктиді.
Важливо, що ми тримаємося разом, незалежно від відстані. Надихайте, будь ласка, нас усіх результатами своїх досліджень. Бажаю тільки успіху і далі рухати вперед українську науку,
– сказав він.
Він зауважив, що йому дуже приємно бачити українських науковців і дослідників, які на такій великій відстані роблять важливу справу для своєї країни.
Дякую за те, що незважаючи на війну ми не зупиняємо наших кроків у розвитку незалежної української науки. Сьогодні ми всі боремося заради нашої держави і нашого майбутнього. І ваші кроки щодо розвитку науки так само наближають нашу перемогу,
– додав глава держави.
Натомість зимівники 27-ї УАЕ подякували Зеленському за те, що держава дає їм змогу продовжувати займатися наукою.
Полярники розповіли про свої дослідження
Під час онлайн-зустрічі науковці розповіли президенту про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, участь у міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень", запуски кліматичних зондів в атмосферу на висоту понад 10 кілометрів, які забезпечують надважливі дані для моделювання прогнозу погоди, продовження спостережень за озоновим шаром й роботу магнітної обсерваторії.
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Керівник експедиції Юрій Отруба зазначив, що полярники навіть на відстані роблять внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Зокрема, вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проєктів із Росією та проводили різні благодійні заходи для збору коштів на потреби ЗСУ.