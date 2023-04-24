Засновники Argos Space, Кірбі, Роберт і Райан Карлайл, вже залучили 2 мільйони доларів інвестицій для створення водної силової установки. Argonaut, головна розробка компанії, – це багаторазовий космічний апарат на водному паливі, придатний для польотів на високі орбіти і прийому вантажів з орбіти.

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Як працюватиме система?

Силова установка працює на водяній парі, яка піддається впливу радіочастотної енергії або інших форм електричних полів. Пара перетворюється на плазму, яка виконує ту ж функцію, що й будь-яке інше ракетне паливо: нагрітий електрикою газ виривається з сопла з великою швидкістю.

Чому саме вода?

Причини використання води як палива зрозумілі – її легко зберігати в космосі, вона у великих кількостях присутня на поверхні Місяця, найближчого до Землі небесного тіла, а також у багатьох інших регіонах Сонячної системи. Компанія планує досягти тих орбітальних висот на Землі, які приваблюють найбільше клієнтів, і продемонструвати здатність забирати вантажі або супутники з низької навколоземної орбіти і піднімати їх на геостаціонарну або навколомісячну орбіту. Технічні деталі своєї роботи, характеристики двигуна та космічного апарату команда поки що не розголошує.

Argos Space планує дістатися Місяця і почати використовувати його ресурси одночасно з початком отримання прибутку від орбітального сервісу. Наприкінці 2020-х років компанія планує почати видобуток води з поверхні і поступово нарощувати обсяги, укладаючи контракти з партнерами. Компанія вирішила не чекати попиту на водне паливо і буде створювати його сама.

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Чому це важливо?

Argos Space вирізняється унікальним підходом до освоєння космосу. Використання води як палива для космічних апаратів нового покоління хоч і звучить незвично, однак в разі успіху він відкриє нові горизонти для низки компаній. Плани Argos Space видобувати воду з Місяця і використовувати її як паливо на місці – це інноваційне рішення, яке може зробити революцію в освоєнні космосу. Якщо компанії вдасться успішно продемонструвати свою технології у 2024 році Argos Space може змінити правила гри в космічній галузі.