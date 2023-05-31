Унікальне географічне розташування Тайваню вже давно викликає занепокоєння, і місцеві компанії та глобальні партнери усвідомлювали потенційні ризики ще до ескалації зовнішньополітичної напруженості. Стихійні лиха, такі як урагани, землетруси та посухи, можуть різною мірою впливати на інфраструктуру острова. Однак зараз основна увага приділяється вирішенню проблем, пов'язаних з пошкодженням підводних кабелів.

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Попередні перебої в роботі підводних кабелів, що використовуються Тайванем, доводять необхідність прийняття комплексних рішень із захисту інфраструктури. Під час минулих інцидентів телекомунікаційні оператори натрапляли на труднощі у підтримці швидкості передачі інформації, що призводило до пріоритизації певних видів трафіку.

Міністр Тан наголосив, що найбільш критичною загрозою для комунікаційної інфраструктури Тайваню буде фізичне знищення об'єктів трьох основних провайдерів та їхніх джерел живлення.

Вразливість цих об'єктів обумовлена їх загальнодоступністю і потенційною можливістю фізичного руйнування внаслідок землетрусів або кібератак. Щоб зменшити ризики, пов'язані з руйнуванням комунікаційної інфраструктури, Тайвань розробив план дій у надзвичайних ситуаціях, який передбачає розгортання приблизно 700 супутникових приймальних станцій по всьому острову.

Тайвань почав досліджувати проблему

Дослідження в цій галузі вже розпочалися, а іноземні компанії, в тому числі OneWeb і Amazon's Project Kuiper, висловили зацікавленість у наданні резервної інфраструктури. Однак наразі необхідною інфраструктурою володіє лише Starlink Ілона Маска. А проте, через розбіжності в політичних поглядах щодо адміністративної незалежності Тайваню, влада не може покладатися виключно на підтримку Starlink у критичній ситуації.

Для забезпечення надійності уряд Тайваню прагне мати кілька варіантів, а не залежати від однієї компанії. Наразі Тайвань покладається на 14 підводних кабелів для зв'язку із зовнішнім світом. Однак існуюча супутникова інфраструктура може покрити лише 0,01% потреб острова в пропускній здатності. Тому план розгортання 700 супутникових приймальних станцій, хоча і є амбітним, не може адекватно задовольнити потреби Тайваню у високошвидкісних каналах, враховуючи його 23-мільйонне населення.

Визнаючи ці обмеження, уряд Тайваню виділить 18 мільйонів доларів протягом наступних двох років на тестування альтернативних проєктних рішень.

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Тайваню необхідно залишатися незалежним

Міністр Тан також наголосив, що мережева та інформаційна інфраструктура Тайваню вже зазнає численних атак, імовірно, з боку осіб, пов'язаних з Китаєм. У цьому складному середовищі прагнення уряду створити резервну комунікаційну інфраструктуру до кінця наступного року видається надзвичайно важливим і амбітним.

Тайвань визнає важливість диверсифікації своїх каналів зв'язку і створення надійної резервної системи для захисту від потенційних перебоїв. Зусилля із забезпечення альтернативної інфраструктури зумовлені прагненням підтримувати безперебійний зв'язок і забезпечувати цифрову стійкість острова навіть за несприятливих обставин.