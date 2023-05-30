Маса та розміри виявленої чорної діри роблять її особливою і дуже рідкісною, адже вона відрізняється від більшості чорних дір, що спостерігалися раніше. Зазвичай такі об'єкти мають масу від десятків до сотень разів більшу за масу Сонця, або навіть від мільйонів до мільярдів сонячних мас.

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Підтвердження цього відкриття може зробити значний внесок у зростаючу кількість доказів існування чорних дір середньої маси у Всесвіті. Хоча досі було виявлено лише кілька таких об'єктів, їхня поширеність залишається предметом наукових досліджень. Вважається, що чорні діри середнього розміру знаходяться в ядрах малих галактик і ненажерливо поглинають навколишні зірки.



Кулясте зоряне скупчення М4 / Фото Hubble NASA

Однак перевірка їхнього існування становить величезну проблему. Астрономи змогли підтвердити наявність чорної діри зі схожими характеристиками на відстані 12 мільйонів світлових років від Землі ще в 2014 році, пропонуючи поглянути на загадкову природу цих космічних об'єктів.

Виявлення цієї рідкісної чорної діри в зоряному скупченні M4 стало можливим завдяки ретельному аналізу даних, отриманих з космічної обсерваторії Gaia. Вчені заглибилися в складні розсипи зірок, захоплених гравітаційними лещатами чорної діри, що знаходиться в ядрі скупчення. Хаотичний рух цих зірок дав цінну інформацію про наявність і характеристики чорної діри, що в кінцевому підсумку призвело до цього революційного відкриття.

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Чому це важливо

Відкриття цієї чорної діри середнього розміру не тільки поглиблює наше розуміння цих загадкових об'єктів, але й підкреслює важливість подальшого дослідження і спостереження космосу. Кожне нове відкриття розширює межі знань, підштовхуючи вчених до розкриття таємниць, що криються у безмежних просторах нашого Всесвіту.