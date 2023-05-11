Чого очікувати від майбутньої бета-версії FSD

Бета-версія FSD від Tesla складається з двох великих оновлень, а майбутня версія 11.4 обіцяє багато важливих змін. Спочатку Ілон Маск розглядав можливість назвати це оновлення версією 12.0. Однак компанія вирішила приберегти цю цифру для наступних випусків, припускаючи, що на горизонті з'являться ще більш значні поліпшення.

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У майбутньому програмному забезпеченні FSD Beta, яке, як очікується, буде випущено як версія 12.0, буде введено концепцію "наскрізного використання ШІ". Це революційне оновлення дозволить ШІ не лише розпізнавати зображення, зняті бортовими камерами автомобіля, але й брати на себе контроль над траєкторією руху та регулювати його швидкість. Раніше функції ШІ обмежувалися розпізнаванням зображень, тому таке розширення можливостей є значним кроком уперед для технології автономного водіння.

Доступність і можливості тестування

Наразі Tesla розповсюджує програмне забезпечення FSD Beta 11.4 для відбору учасників за межами свого тестового парку. Однак дата виходу довгоочікуваної версії FSD Beta 12.0 залишається невідомою. А проте, Ілон Маск пообіцяв власникам Tesla можливість безкоштовно протестувати систему FSD протягом місячного пробного періоду. Ця фаза тестування спочатку буде доступна для клієнтів у Північній Америці, а згодом пошириться на інші регіони.

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Нещодавно компанія Tesla оприлюднила нові дані про розряд акумуляторів своїх електромобілів. Згідно з останнім звітом про вплив на довкілля за 2022 рік, після 516 000 кілометрів пробігу транспортні засоби продемонстрували втрату 12% ємності акумулятора. Це вперше, коли компанія оприлюднила дані про зношування акумуляторів у своїх автомобілях.