Як повідомляє 24 Канал, деградація акумуляторів є ключовою проблемою для електромобілів і важливим показником впливу автомобіля на довкілля. Заява Tesla про те, що її батареї втрачає лише 12% своєї ємності після 516 тисяч кілометрів пробігу, дещо гірша за попередній звіт у 2021 році, в якому йшлося про 10% втрату ємності при такому ж пробігу. Однак компанія стверджує, що середня збережена ємність акумуляторів залишається в межах діапазону ємності, передбаченої гарантією на автомобілі Tesla.

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Варто зазначити, що втрата ємності батареї може суттєво відрізнятися в залежності від моделі та акумуляторної батареї. Electrek, новинний сайт, що спеціалізується на електромобілях, повідомив, що батарея Tesla ємністю 90 кВт⋅год розряджається помітно швидше, ніж батарея ємністю 85 кВт⋅год, на основі даних з тисяч автомобілів компанії.

Важливо! У новому повідомленні Tesla враховує деградацію акумуляторів лише в Model S і Model X тому, що компанія має більш тривалі дані про поведінку акумуляторів у цих автомобілях. Однак Tesla заявила, що почне публікувати набори даних про нову хімію акумуляторів, які використовуються в більш пізніх автомобілях, випущених протягом останніх року-двох.

Перші дані про електромобілі Model 3 і Model Y показують, що збереження ємності становить менше, як 10% після 160 000 кілометрів пробігу і менше, як 15% після 321 000 кілометрів. Однак на сьогодні лише кілька автомобілів досягли такого пробігу.

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Оприлюднення даних про деградацію акумуляторів є позитивним кроком з боку Tesla, оскільки це дає цінну інформацію про тривалість життя акумуляторів її електромобілів. Розуміючи, як деградують батареї з часом, власники електромобілів можуть приймати більш обґрунтовані рішення про те, коли замінити акумуляторну батарею свого автомобіля.