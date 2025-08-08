Чому Трамп виступив проти нового керівника Intel?

Дональд Трамп публічно закликав Ліп-Бу Тана, який очолив Intel у березні, негайно подати у відставку. У своєму дописі в мережі Truth Social президент США заявив, що гендиректор є "вкрай заангажованим" і його перебування на посаді CEO неможливе, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Подробиць про ймовірний конфлікт інтересів Трамп не навів, однак його заява пролунала після листа сенатора-республіканця Тома Коттона до ради директорів Intel. У документі висловлювалися побоювання щодо безпеки та доброчесності діяльності компанії, зокрема через зв’язки Тана з Китаєм.

До призначення в Intel Ліп-Бу Тан керував компанією Cadence Design Systems, яка нещодавно визнала порушення експортних обмежень США, продавши інструменти проєктування чипів університету в Китаї, що має тісні зв’язки з військовими.

Крім того, через свою венчурну фірму в Сан-Франциско та бізнеси у Гонконзі Тан інвестував у десятки китайських технологічних компаній, зокрема у Semiconductor Manufacturing International Corp – найбільшого виробника чипів у КНР.

Хоча, за даними ЗМІ, Тан вийшов із частини своїх інвестицій, його зв’язки з китайським ринком залишаються предметом політичної критики.

Intel та Білий дім від коментарів щодо заяви Трампа поки утрималися. Акції компанії в передринковій торгівлі впали на 3%.

Тиск на Intel і ризики для компанії

Призначення Тана відбулося після звільнення його попередника Пата Гелсінгера у грудні минулого року. Наразі Intel є єдиною американською компанією, здатною виробляти передові напівпровідники, проте вона значно відстає від свого головного конкурента – тайванської TSMC. Незважаючи на багатомільярдну підтримку уряду США, компанія досі не змогла скористатися бумом на ринку штучного інтелекту.

Минулого місяця Тан попередив, що Intel може відмовитися від розробки наступного покоління своєї технології, якщо не знайде великого замовника. Такий крок фактично залишить TSMC монополістом у сфері передових напівпровідників.