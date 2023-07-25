Саме усування часто використовуваних зловмисниками вразливостей і є основною метою цього патчу безпеки. Він покликаний покращити безпеку користувачів пристроїв Apple.

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На відміну від попередніх оновлень, які часто містили нові функції, ця серія оновлень зосереджена виключно на виправленні помилок та покращенні безпеки. Наразі увага Apple зосереджена на розробці майбутніх операційних систем, а саме iOS 17 та macOS 14 Sonoma, реліз яких заплановано на вересень або жовтень цього року.

Які версії операційок отримали оновлення

Деякі проблеми, вирішені в цих оновленнях, спочатку були частиною оновлення безпеки Rapid Response для iOS 16.5.1 і macOS 13.4.1. Однак після виходу оригінальної версії цього оновлення було виявлено, що вона спричиняє проблеми на певних пристроях. Тому Apple оперативно видалила проблемну версію і замінила її на працездатну, з усіма необхідними виправленнями.

Крім того, Apple розширила свої зусилля для захисту старих пристроїв, які не підтримують нові операційні системи. Для користувачів macOS були випущені оновлення як для macOS Big Sur 11.7.9, так і для macOS Monterey 12.6.8. Ці оновлення забезпечують сумісність на будь-якому комп'ютері Mac, що працює з однією з цих систем, незалежно від того, чи підтримує він macOS 13.

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Аналогічно, оновлення iOS і iPadOS 15.7.8 були випущені спеціально для старих пристроїв, таких як iPhone 6S, iPad Air 2 і перший iPhone SE. Ці пристрої не можуть бути оновлені до iOS 16, і тому нові оновлення спрямовані на вирішення проблем безпеки, зберігаючи при цьому їх безперебійну роботу.

Apple наполегливо рекомендує своїм користувачам негайно встановити ці оновлення, щоб захистити свої пристрої від потенційних порушень безпеки. Оскільки кіберзагрози продовжують розвиватися, встановлення найновіших патчів безпеки має вирішальне значення для збереження цілісності та безпеки пристроїв Apple.