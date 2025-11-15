Що можна буде побачити на нічному небі 15 листопада?

У ніч на суботу, 15 листопада, любителі астрономії зможуть відшукати карликову планету Цереру. Це найбільший об'єкт у головному поясі астероїдів, який зараз мандрує сузір'ям Кита, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy.

Хоча вона зійде над горизонтом о 16:05, до повної темряви ви не зможете її побачити. Найкращий час для пошуків настане після 21:00, коли Церера підніметься значно вище над горизонтом, а небо буде повністю темним. Орієнтиром слугуватиме яскравий Сатурн, що домінує в цій ділянці неба. Церера знаходитиметься ліворуч від нього.



Небо 15 листопада о 21:00 / Скриншот 24 Каналу

Щоб знайти Цереру за допомогою телескопа, спочатку відшукайте зірку Іота Кита, розташовану приблизно на 9,5 градуса на південний схід від Сатурна.

Звідти потрібно зміститися ще на 2,7 градуса на південний схід. Там ви побачите подвійну зорю HD 2447.

Трохи яскравіша Церера цієї ночі перебуватиме приблизно в 4,5 кутових мінути на південний схід від цієї пари.

Якщо повернутися до спостережень наступного вечора, можна буде помітити, як карликова планета змістилася на північний захід.

Як можна побачити на скриншоті вище, також у полі зору в цей час опиниться комета C/2025 R2 (SWAN), Нептун і метеорний потік Південні Тауриди. Хоча пік Таурид минув ще 5 листопада, за даними EarthSky, спостерігати їх можна буде ще до 20 листопада.

Головна принада вечора

Але найголовнішим видовищем 15 листопада стане метеорний потік Леоніди, який перебуватиме за два дні до свого піку. Цьогорічні умови для спостережень є винятково сприятливими. Місяць перебуватиме у фазі молодика з мінімальним освітленням, тому його світло не заважатиме бачити навіть найслабші метеори. Пік активності очікується в проміжку між опівніччю та світанком 17 листопада, коли Земля проходитиме крізь найщільнішу частину уламків комети 55P/Темпель-Туттля, але бачити метеори можна ще шостого числа. За гарних умов можна буде побачити близько 15 метеорів на годину.

Ці метеори відомі своєю надзвичайною швидкістю – близько 70 кілометрів на секунду. Влітаючи в атмосферу, дрібні частинки каміння та льоду згорають, перетворюючись на яскраві спалахи, а іноді й на так звані "вогняні кулі", що залишають на небі довгі світлові сліди. Хоча радіант потоку, тобто точка, з якої візуально вилітають метеори, знаходиться в сузір'ї Лева, "падаючі зорі" будуть помітні по всьому небу. В Україні сузір'я Лева з'явиться над горизонтом близько 23:00 на північному сході.

Для спостережень не потрібне спеціальне обладнання на кшталт телескопа, який лише обмежує поле зору. Найкраще знайти місце подалі від міських вогнів, дати очам 20 хвилин звикнути до темряви та просто вдивлятися в небо. Хоча Леоніди в минулому створювали грандіозні метеорні бурі з тисячами метеорів на годину, цього року такого шоу не очікується. Проте видовище все одно обіцяє бути захопливим.

Трохи західніше від радіанта Леонідів можна буде розгледіти комету C/2025 K1 (ATLAS), спостережувана зоряна величина якої становить 9.6.