Кілька таких проєктів українських айтівців з офісу GlobalLogic були спрямовані на допомогу українцям у різних сферах та зробили наш світ трішечки добрішим та більш затишним місцем. 24 Канал поспілкувався з розробниками та зібрав підбірку таких проєктів.

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UA: Казки

Сучасний світ вносить свої корективи у дитинство, а різноманітні ґаджети та мобільні пристрої є ледь не у кожного малюка. Саме тому розробник Сергій Дмитренко та його застосунок UA: Казки перенесли чарівний світ казок до світової мережі.

Застосунок дозволяє батькам та малечі ознайомитись із кращими казками різних народів світу та отримати доступ до цілодобового радіо з казками від Суспільного Мовлення. Наразі застосунок містить чотири колискові та більше сотні казок озвучених відомими музикантами, письменниками, медійниками та акторами. Крім того, до казок додані розмальовки та ілюстрації від художниці Євгенії Гайдамаки, яка створювала їх до кожної історії окремо.

Декілька років тому дружина знайшла онлайн-радіо казок для дітей, однак, з очевидних причин, без підключення до інтернету їх прослуховування не було можливим. Звісно у моєї дитини був планшет із "батьківським контролем", проте я не хотів дозволяти використовувати всі можливості браузера, тому написав відповідну програму, – говорить розробник застосунку Сергій Дмитренко

З часом UA: Казки почали обростати додатковим функціоналом. Так з'явилась можливість перемішувати казки та сортувати їх за тривалістю, пошук по назві чи казкарю, розмальовки, завантаження усіх чи улюблених казок на пристрій, а також таймер сну.

Як тільки я додав таймер сну, його одразу ж навчилась та почала вимикати донька, щоб слухати казки усю ніч. Тому програма отримала "захист від дітей" – аби розблокувати налаштування треба розв'язати арифметичне рівняння,

– розповів Сергій.

До розширення контенту долучився й соціальний портал #stop_sexтинг, що займається інформаційно-освітньою кампанією з захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті. Так до застосунку було додано казку "Хаппі та її супер сила" за авторством Іри Бови, що пояснює малечі основи безпеки у мережі та допомагає батькам побудувати діалог з найменшими на цю делікатну тему.

Сьогодні застосунок у Google Play має близько восьми тисяч завантажень та середню оцінку в 4.9 з 5 можливих.

Більше зеленої енергії

Український розробник Володимир Мартинов буквально за декілька років розробив та реалізував проєкт домашньої сонячної електростанції (СЕС).

Втілювати свій план Володимир розпочав у 2020 році. Перші 20 сонячних панелей чоловік замовив з Китаю, тоді ж розпочав роботу над проєктуванням, кріпленнями та їх монтажем. У вересні того ж року домашня СЕС відзначила свій перший ювілей — було згенеровано 10 МВт*год (≈10 млн Вт*.год або 10 тис. кВт*год).

Як підказує моніторинг, за цей час збережено 4 тони природного вугілля, зменшено викид вуглецю аж на 10 тонн, що еквівалентно висадженим 546 деревам — непоганий внесок в екологію!,

– з посмішкою говорить Володимир.

До роботи над домашньою сонячною електростанцією долучилась й донька Володимира. Разом з батьком вона написала наукову роботу для Малої академії наук України та розробила мінімодель СЕС.

За словами Володимира, за три роки використання станції, СЕС вже встигла згенерувати близько 52 МВт*год електроенергії. Відповідні показники продуктивності дозволили зменшити викиди вуглецю (CO2) майже на 50 тонн, що дорівнює насадженню більш як 3 тисяч дерев або заощадженню 21 тонни вугілля.

Чимало СЕС було зруйновано або вивезено агресором, але моя станція продовжує працювати та щомісяця генерує по кілька МВт* год електроенергії, яка так необхідна в цей час. Під час війни виплати за "зеленим тарифом" майже призупинені, тож нехай кожен згенерований кВт*год послужить на добробут і наблизить нашу перемогу!

– додає він.

Допомога армії

З самого початку повномасштабного російського вторгнення безліч ініціатив українських розробників були спрямовані на допомогу нашому війську. Так, Андрій Брикалюк, фахівець GlobalLogic, перетворює звичайні бензинові мотоцикли та електробайки та передає свої розробки на фронт.

Електричні байки зручніші для бійців з багатьох причин: вони безшумні, тож їх важче виявити, їх легше замаскувати на позиціях, бо коли такий мотоцикл лежить на землі, з нього не витікає паливо. А ще такі байки легші у керуванні для новачків, тож бійці швидше вчаться,

– розповідає Андрій.

За його словами, сьогодні кожен, в міру власних талантів та можливостей, повинен робити свій внесок у наближення перемоги.

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Інформаційні технології, без заперечення, є основою сучасного світу, оскільки технічний прогрес входить до кожної сфери нашого життя. Втім, цінність та вплив цих технологій насамперед залежать від розробників, що привносять у свої проєкти користь та мрії про краще майбутнє.