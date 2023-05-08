Коротко нагадаємо: соцмережа віднедавна пропонує можливість публікації твітів лише для визначеного кола людей, яких ви самі оберете (аналог функції "Близькі друзі" в інстаграмі). У квітні користувачі почали помічати в своїх стрічках рекомендацій твіти з Кіл людей, які їх туди не додавали, та навіть публікації тих, на кого вони взагалі не підписані. З огляду на те, що для найближчих підписників, як правило, публікується особиста й навіть інтимна інформація, цей баг загрожував серйозними наслідками.

Цікаво Кола в Twitter більше не приватні – не публікуйте нічого таємного

Баг виправлено

Тепер компанія стверджує, що проблема була "негайно вирішена".

У квітні 2023 року через порушення системи безпеки користувачі, що не входять у ваше Коло у Twitter, могли переглядати твіти, які ви публікували лише для Кола. Наша команда з безпеки виявила й негайно усунула проблему, після чого ці твіти стали недоступними за межами Кола,

– йдеться в електронному листі, розісланому користувачам, яке також отримав і 24 канал.

Компанія перепросила й додала, що провела "ретельне розслідування", щоб виявити причину порушення безпеки, і вже усунула проблему: "Дуже шкодуємо, що так сталося. Ми дуже сумлінно ставимося до захисту вашої конфіденційності, і нам прикро через цей випадок. Вам не потрібно нічого робити, щоб вирішити цю проблему".

Twitter стикається зі зростаючою кількістю технічних проблем з моменту поглинання компанії Ілоном Маском у жовтні. Мільярдер скоротив штат компанії щонайменше на 60 відсотків, розігнавши багато технічних команд. За цей час Twitter неодноразово страждав від перебоїв у роботі, а також створював плутанину з впровадженням і видаленням нових функцій. Компанія також більше не має відділу комунікацій, тому журналісти не можуть звернутися за коментарем: на всі повідомлення за наказом Ілона Маска тепер автоматично відправляється непристойний емодзі.