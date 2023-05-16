Професор Дітурі живе в "Підводному будиночку Джулс", що лежить на дні лагуни глибиною 30 футів у Кі-Ларго, штат Флорида, США. На відміну від підводного човна, в будиночку не використовується технологія пристосування до підвищеного підводного тиску. Усередині вчений має все необхідне для комфортного життя: техніку, інтернет, їжу та навіть спорядження для тренувань.

Початок історії Учений проведе під водою 100 днів задля експерименту

Рекорд

На момент виходу оригінального матеріалу Metro, Дітурі провів у камері 74 дні. Сьогодні це вже 76 днів. Попередній рекорд, який становив 73 дні, дві години й 34 хвилини, належить двом професорам з Теннессі – Брюсу Кантреллу і Джессіці Фейн. Свій експеримент вони провели на тому ж місці у 2014 році.

Місія, котру назвали "Проєкт Нептун 100", завершиться 9 червня, після того, як учений проведе під водою 100 днів. Організована Фондом розвитку морських ресурсів, вона поєднує в собі медичні та океанологічні дослідження, а також просвітницьку діяльність. Дітурі проводить щоденні експерименти з фізіології, щоб відстежувати, як людський організм реагує на тривалий вплив екстремального тиску.

Як зазначає сам професор, ідея полягає в тому, щоб заселити світові океани, піклуватися про них, живучи в них і справді добре ставлячись до них.

До речі, це не єдиний подібний експеримент. Іспанська вчена нещодавно вийшла з печери, в якій провела цілих 500 днів у повній самотності. Жінка розповідає, що це було для неї як відпочинок та релаксація. Вона зазначила, що час пролетів непомітно і вона хотіла би продовжити своє перебування в ізоляції.