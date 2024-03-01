Трохи про SDV

Розробки в сфері SDV уже не перший рік змінюють автоіндустрію та окреслюють її нові стандарти, але їм ще далеко до найвищої точки розвитку. Тому ринок програмно визначених авто має величезні багатомільярдні перспективи, пише 24 Канал.

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Розроблений інфраструктурний концепт SDV Cloud Framework від української команди GlobalLogic є важливою інновацією в автобудівній галузі. Вона спрямована на створення хмарної інфраструктури для оптимізації розробки програмного забезпечення авто, аби наблизити користувацький досвід до досвіду зі смартфонами — постійні оновлення протягом всього життєвого циклу авто.

Хоча автомобілі фундаментально складніші за телефони, інфраструктура розробляється для того, щоб надати автовиробникам відповідні можливості: ефективна розробка та тестування програмного забезпечення, додавання нових функцій та можливість постійно покращувати авто через програмне забезпечення.

Що ж нам очікувати на цьому ринку та наскільки вагомий внесок може зробити Україна?

Програмно-визначені авто: в чому тренд та переваги

Автомобілі, функціонал яких постійно розширюється та оновлюється завдяки інтегрованому програмному забезпеченню, визначатимуть розвиток автомобільної промисловості протягом наступних 5-10 років. Про це у своєму звіті заявила одна з найбільших консалтингових корпорацій Deloitte, назвавши програмно-визначені авто (Software-Defined Vehicles) "майбутньою промисловою еволюцією".

За десятиліття концепція програмно-визначених авто перетворилася з ідеї, на глобальний індустріальний тренд, який можна порівняти із цифровою трансформацією останніх років. Починаючи з 2012 року, коли SDV-рішення почали впроваджувати Tesla, десятки провідних виробників підтримали цю тенденцію. Зокрема, Renault, Mercedes, General Motors, Ford, Volvo Cars та інші.

Різке зростання кількості ПЗ в авто потребує трансформації в сервісно-орієнтовану архітектуру, аналогічну смартфонам або персональним комп'ютерам. Від електронних блоків керування (Electronic Control Unit), які відповідають за конкретну функцію або групу функцій в Розподіленій Архітектурі (Distributed Architecture), ми переходимо до єдиного центрального комп'ютера — HPC (High Performance Computer) і, так звану, Зональну Архітектуру (Zonal Architecture). На його центральному процесорі, через відповідне ПЗ, і базуватиметься весь функціонал авто.

Усе це матиме ряд переваги як для виробників, так і для водіїв:

підвищення рівня безпеки завдяки системам запобігання зіткнень та допомогу водієві;

підвищення комфорту завдяки розумним інтегрованим бортовим інформаційно-розважальним системам, з такими сервісами, як стрімінг відео та музики та помічниками на базі штучного інтелекту;

глибше розуміння поведінки та стану автомобіля за допомогою віддаленого доступу до телематики та діагностики, що дозволить проводити більш ефективне профілактичне обслуговування;

для виробників — це можливість додавати нові функції за допомогою бездротових оновлень, при цьому водіям не потрібно відвідувати сервісні центри.

SDV Cloud Framework: швидша розробка, ефективне тестування та комфортніше водіння

Однією з перших на цьому ринку в Україні була компанія GlobalLogic. Розроблений нею SDV Cloud Framework, як кажуть самі розробники, "змінює парадигму розробки програмного забезпечення, завдяки новим можливостям від провайдерів хмарних рішень". Це дозволяє автовиробникам ефективніше впроваджувати оновлення, спрощувати процес удосконалення програмного забезпечення авто та швидше додавати новий функціонал.

Розробка спеціалізованих додатків для управління автомобілем з центрального компʼютера підвищує зручність та функціональність автомобільних систем. Перевагою такої технології є можливість використовувати одне і те саме програмне забезпечення між різними моделями автомобілів, розширювати функціональні можливості автівок з вторинного ринку.

SDV Cloud Framework надає повну інфраструктуру для розробки, інтеграції, тестування та аналізу даних, що допомагає поліпшити продукти на основі поведінки користувачів та аналізу даних.

Варто зауважити, що GlobaLogic є однією з п'яти компаній у світі, які представили готові до впровадження рішення і виклали їх на маркетплейсах AWS та Azure.

Сьогодні програмне забезпечення авто здебільшого тестують на спеціальному обладнанні та реальному "залізі". Проте такий підхід є дорогим, вимагає значних ресурсів і дуже коштовної інфраструктури, також це вводить сильні обмеження, бо такі системи є найвужчим місцем процесу. Метод SDV Cloud передбачає активне використання віртуалізації в хмарі (так звані Virtual SoC або Digital Twins), що дозволить створювати тестові сетапи для перевірки софтверних компонентів окремо від заліза. Тестування за допомогою віртуалізації потенційно здатне виявляти понад 90% дефектів у програмному забезпеченні, що є ключовими для швидкості тестування і зворотнього звʼязку для інженера.

Використання хмарних технологій для розробки та тестування призводить до зменшення вартості впровадження програмного забезпечення на 30% і прискорення цього процесу до 60%. Це позначиться на вартості кінцевого продукту, а для виробників такий підхід спрощує процес оновлення автомобілів та надає можливість персоналізації функціонала завдяки алгоритмам штучного інтелекту. Водночас ефективне використання ресурсів та скорочення часу необхідного на розробку та тестування ПЗ значно прискорює випуск нових авто.

Використання SDV підходів та Зональної Архітектури означає зменшення собівартості також і апаратної частини машин. Простий приклад. Зараз в авто понад 5 кілометрів та більш ніж 100 кілограмів дротів. Вони потрібні для того, щоб з'єднувати різні блоки керування в єдину систему. Зменшення кількості таких проводів, скажімо, вдвічі, призведе до значного зменшення витрат на базові матеріали та обслуговування. Крім того, це дозволить зменшити вагу автомобіля, що своєю чергою знизить витрати пального або збільшить запас акумулятора. Зменшення кількості компонентів робить виріб дешевшим та призводить до зниження вартості кінцевого продукту.

Трансформація SDV: економічні вигоди та перспективи для України

Розвиток SDV відображається у вражаючих цифрах та прогнозах:

За даними компанії McKinsey, середньорічний темп зростання ринку SDV оцінюють у 9,4%.

Дослідницька компанія Emergen Research вказує на ще більші показники, що становитимуть понад 19%.

З відповідним прогнозом погоджуються Boston Consulting Group та Світовий Економічним Форумом, які передбачають, що ринок постачальників SDV виросте щонайменше вдвічі.

Для порівняння, у надпопулярній сьогодні сфері штучного інтелекту цей показник сягає близько 20%.

SDV визначатиме майбутнє автопрому, де програмне забезпечення стає ключовим компонентом автомобілів. Це ніша, де Україна має широку експертизу та фахівців, які одними з перших пропонують унікальні рішення. Україна може стати ключовим гравцем у цьому трендовому напрямку. А це сприятиме загальному економічному зростанню.

Бізнес в умовах невизначеності

Великий потенціал SDV тренду відкриває нові перспективи та можливості для української економіки, але разом з ними маємо виклики, які потребують уваги та вирішення. Проблеми нараді доволі очевидні. Це, наприклад, острах великих компаній заводити бізнес в Україну через війну та складну економічну ситуацію. Великі компанії будують свої плани на роки вперед. Тож якщо вони бачать, що в країні будуть ризики протягом 3-4 років, вони можуть заявити, що готові працювати з компанією лише за межами України.

Крім того, IT-галузь зіштовхується з великими труднощами через неможливість виїзду команд розробників за кордон. Іноземні клієнти, як правило, бажають проводити особисті зустрічі на своїй території з керівництвом та розробниками. Представники GlobalLogic згадують, наприклад, що цього року не мали змоги відвідати одну з найбільших у світі технологічних виставок CES 2024 та презентувати свою розробку особисто.

Оскільки SDV-напрям дуже динамічно розвивається, важливо знаходитись в епіцентрі цього розвитку, мати постійний діалог, як з клієнтами, так і іншими гравцями ринку і це не завжди можна зробити онлайн. Відбувається багато подій, на яких треба бути присутнім особисто для обміну досвідом та ідеями,

– каже молодший віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic Ukraine Сергій Найда.

Українські інженери вже здійснили значний внесок у розробку програмного забезпечення для автопрому, але через обмеження, втрачають перспективу вийти на світовий ринок та стати лідерами у цій галузі. Позбавлення можливості брати участь у великих індустріальних альянсах і виставках обмежує здатність до взаємодії з міжнародним ринком. Інновації не можуть відбуватись без постійної взаємодії з ринком. А зараз ми не взаємодіємо з ним належним чином, упевнені в GlobalLogic.