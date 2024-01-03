Водночас ці показники на 2,8% або ж на 16 мільйонів доларів менші у порівнянні з листопадом 2022, однак позитивна тенденція тішить.

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За 11 місяців минулого року (січень-листопад) сукупний експортний виторг ІТ-послуг становить 6,1 мільярда доларів. Це на 7,3% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті 482 мільйонів доларів.



Обсяг експорт IT- послуг / Фото IT Кластер

CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зауважив, що 2023 рік видався складним для усіх і технологічна галузь не виняток.

Виклики повномасштабної війни негативно вплинули на індустрію і ми, на жаль, бачимо це по даних експорту послуг. Водночас техгалузь залишається однією з основних експортоорієнтованих. У листопаді частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України становила — 39,6%.

До речі, нещодавно IT Кластер презентував комплексний звіт IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни. Результати дослідження показали реальну картину стану IT-ринку, а відтак допоможуть бізнесу та державі ухвалювати правильні рішення на основі точних даних задля стійкості та розвитку.

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Загальний експортний виторг усіх послуг України у листопаді 2023 року склала 1,42 мільярди доларів, що на 63 мільйони доларів або ж 4,63% більше порівняно з жовтнем.