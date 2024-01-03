Водночас ці показники на 2,8% або ж на 16 мільйонів доларів менші у порівнянні з листопадом 2022, однак позитивна тенденція тішить.
Читайте на сайті Зарплата співробітників OpenAI досягла 6,5 долара за хвилину, перевищивши середні показники в га
За 11 місяців минулого року (січень-листопад) сукупний експортний виторг ІТ-послуг становить 6,1 мільярда доларів. Це на 7,3% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті 482 мільйонів доларів.
Обсяг експорт IT- послуг / Фото IT Кластер
CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зауважив, що 2023 рік видався складним для усіх і технологічна галузь не виняток.
Виклики повномасштабної війни негативно вплинули на індустрію і ми, на жаль, бачимо це по даних експорту послуг. Водночас техгалузь залишається однією з основних експортоорієнтованих. У листопаді частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України становила — 39,6%.
До речі, нещодавно IT Кластер презентував комплексний звіт IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни. Результати дослідження показали реальну картину стану IT-ринку, а відтак допоможуть бізнесу та державі ухвалювати правильні рішення на основі точних даних задля стійкості та розвитку.
Дивіться також Софт для біонічного протезу приніс українським інженерам нагороду в Лондоні