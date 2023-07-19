У чому звинувачують українця

Поліцейські виявили втікача в аеропорту, коли він прибув рейсом до Барселони. Чоловік свого часу вчинив масштабне шахрайство проти численних користувачів інтернету, створюючи та розповсюджуючи шкідливе програмне забезпечення, відоме як scareware. Він завдав економічних збитків на суму понад 70 мільйонів доларів США.

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Терміном scareware називають шкідливе або шахрайське ПЗ, яке обманює користувачів, попереджаючи їх про неправдиві загрози. Такі атаки спрямовані на залякування людей (наприклад, шкідник повідомляє жертві, що на її машині виявлено безліч вірусів), щоб змусити їх купити фейкову захисну програму або поділитися конфіденційною інформацією зі зловмисниками.

Затриманий, ім'я якого не називають, потрапив у руки іспанської поліції за сприяння ФБР та Інтерполу – останні 10 років він перебував у міжнародному розшуку. З 2006 по 2011 рік він разом зі співучасниками скористався мережею розкиданих по всьому світу серверів, щоб заразити комп'ютери сотень тисяч жертв. Ті отримували спливаючі повідомлення про віруси на їхніх комп'ютерах і платили до 129 доларів США, щоб отримати фальшиве програмне забезпечення, не знаючи, що вони передають гроші людині, яка спочатку й заразила їхній пристрій.

Поки що невідомо, який термін йому загрожує.