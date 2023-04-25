Фото туманності Тарантул та двох галактик

Туманність Тарантул розташована у Великій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику Молочного Шляху, на відстані близько 179 000 світлових років від Землі. Це величезна хмара газу і пилу, яка складається переважно з іонізованого водню. Окрім туманності, SuperBIT також зробив знімки зіткнення галактик NGC 4039 і NGC 4038.

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Зображення туманності Тарантул у видимому та ультрафіолетовому світлі / Фото SuperBIT



Зображення пари галактик, що врізаються одна в одну / Фото SuperBIT

Що ж це за телескоп?

SuperBIT – це унікальний телескоп, який не розташований в космосі чи на землі, а працює в стратосфері на висоті 33,5 кілометрів над поверхнею нашої планети. Телескоп використовує гелій як паливо і має парашутну систему для повернення на Землю. Над проєктом працювали фахівці з Університету Торонто, Прінстонського університету, Університету Дарема та Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Фінальні випробування SuperBIT були проведені у 2019 році, а вартість інструменту склала близько 5 мільйонів доларів.

Телескоп SuperBIT був запущений з Нової Зеландії за допомогою масивного стратостата. Він розпочав свою роботу минулого тижня і зробить більше зображень Всесвіту, подорожуючи навколо південної півкулі нашої планети, якщо дозволять погодні умови. Телескоп працює вночі, а вдень заряджає свої сонячні батареї.

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Як використовуватимуть SuperBIT

Вчені планують використовувати SuperBIT для вимірювання гравітаційного лінзування і сподіваються зрозуміти природу темної матерії. Вони сподіваються, що телескоп допоможе їм визначити, чи можуть частинки темної матерії відштовхуватися одна від одної. Телескоп створить карту скупчень темної матерії, реєструючи викривлення світлових променів.

На додаток до цих захоплюючих розробок, інженери вже забезпечили фінансування для модернізації інструменту. З цими оновленнями SuperBIT продовжить робити значний внесок у наше розуміння Всесвіту.