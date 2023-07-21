Що відомо

Лінгвісти з'ясували, що кушанська писемність використовувалася для запису раніше, ніж середньоіранська мова бактрійців. Вона була однією з офіційних мов Кушанської імперії, яка в період з 200 року до нашої ери до 700 року нашої ери існувала на території Центральної Азії та північно-західної Індії. На піку своєї могутності у II столітті нашої ери кушани взаємодіяли з Римською імперією. Стародавні кочівники тохари, які спочатку оселилися на території Кушанської імперії, могли розмовляти мовою, яку дослідники запропонували називати "етео-тохарською".

Дивіться також На скелях Швеції знайшли стародавні петрогліфи з зображеннями людей, кораблів і тварин

Багато кушанських текстів не витримали випробування часом, тому мова залишається загадковою для вчених. Більша частина написів тієї епохи, ймовірно, була записана на органічних матеріалах – листі пальми або корі берези. Органічні матеріали дуже швидко розкладаються, тому від них практично нічого не лишається. Утім, знаки, вирізані на стінах печер і намальовані на кераміці, збереглися по всій Центральній Азії. З кінця 1950-х років археологи виявили кілька десятків написів, переважно на території сучасних Таджикистану, Афганістану та Узбекистану.



Приклади кушанських написів / Фото Bobomullo Bobomulloev

Дослідники змогли визначити значення слів кушанської мови завдяки словам уже відомої бактрійської мови, викарбуваним у тому ж місці.

Найкращий варіант – це паралельний текст, так званий білінгв або трилінгв, що являє собою приблизно той самий сенс, але двома або трьома різними писемностями або мовами,

– каже Свенья Бонманн, лінгвістка із Кельнського університету, Німеччина.

У тексті, над яким працювали вчені, йдеться про кушанського імператора Вема Тахту — творці напису називають його "царем царів".

Лінгвісти припускають, що ця мова є проміжним етапом розвитку між бактрійською і хотаносакською мовами. Останньою говорили в стародавньому Західному Китаї.

Відкриття допомогло зрозуміти значення 25-30 знаків, використовуваних у кушанській писемності. Автори сподіваються, що повторне вивчення відомих написів дасть змогу розшифрувати ті, що залишились, і прочитати загадковий напис повністю.



Приклади кушунських написів / Фото Bobomullo Bobomulloev