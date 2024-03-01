Деталі відкриття

Як ми знаємо, природа хаотична. Важко знайти в космосі щось, що демонструвало б ідеальний порядок і форму. Навіть у нашій Сонячній системі планети та астероїди рухаються витягнутими або нахиленими орбітами. Цей факт іще більше підсилив цікавість учених, коли вони знайшли такий ідеальний порядок зовсім поряд із нами.

Дивіться також Ходять чутки, що Джеймс Вебб відкрив життя на екзопланеті, але NASA поки хоче зберегти таємницю

Наприкінці минулого року астрономи відкрили дивовижну зоряну систему, розташовану лише за 100 світлових років від нас. Шість планет обертаються дуже близько до своєї зірки по математично досконалих орбітах, викликаючи інтерес учених, які шукають інопланетні технології або техносигнатури, що, на їхню думку, може стати переконливим доказом існування розвиненого життя за межами Землі.

Зрозуміло, що в системі, яка отримала назву HD 110067, поки що не було знайдено жодних таких доказів. Однак дослідники кажуть, що вони ще не закінчили пошуки. HD 11067 лишається цікавим об'єктом для подібних спостережень у майбутньому.

Як знайти життя

У нашій власній крихітній точці космосу радіохвилі від супутників і телескопів випромінюються в площині Сонячної системи в усі боки, а це означає, що якби хтось за її межами спостерігав за Сонцем, він міг би побачити, як Земля проходить перед своєю зорею і, можливо, вловити сигнал, що збігається з транзитом планети. HD 110067 видно з Землі, тому ми бачимо шість планет у площині цієї системи, що дає нам чудові шанси вловити такий сигнал, якщо він існує.

Стів Крофт та його команда використовували найбільший у світі керований телескоп Грін Бенк (GBT) у Західній Вірджинії, США. Вони шукали в системі ознаки інопланетних технологій – сигнали, які були б постійно присутні, коли телескоп спрямований на систему, і були б відсутні, коли телескоп відведений. Це могло би бути доказом наявності техносигнатур. Але такі сигнали важко відрізнити від природних джерел радіохвиль і власних технологічних сигналів людства, таких як радіохвилі, що випромінюються мобільними телефонами, підключеними до Wi-Fi, супутникової мережі Starlink та іншими об'єктами.

Попри відсутність знань про те, як виглядає інопланетна технологія, команда застосувала кілька методів, щоб переконатися, що виявлений сигнал не є локальною перешкодою. За словами Крофта, пошук у кінцевому підсумку не виявив технологічного сигналу, однак ці результати не остаточні, а скоріше говорять нам про те, що під час спостережень ніякого сигналу саме в нашому напрямку не випромінювалося.

Робота продовжується

Тим часом команда дослідників уточнює радіуси шести виявлених планет за допомогою космічного телескопа CHEOPS Європейського космічного агентства, а також маси планет за допомогою інструментів HARPS-N і CARMENES в Іспанії. Точні дані про розміри й маси планет проллють більше світла на хімічний склад системи. Використовуючи цю інформацію, можливо, вдасться переглянути наше розуміння еволюції цієї системи та її планет, щоб краще вивчити механізми їхнього формування.