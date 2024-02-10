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На південному сході Канади знайшли надзвичайно добре збережені скам'янілості кущистих дерев. Ці химерні рослини не схожі ні на що з будь-коли знайденого вченими. Їх уже називають чудовими прикладами того, як еволюція експериментувала з формою.

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Землетрус 350 мільйонів років тому повалив ці дерева і поховав їх у грязьовій ванні, залишивши майже ідеальні відбитки їхніх стовбурів і листя у відкладеннях на дні колишнього озера. Геологи виявили перше скам'яніле дерево під час розкопок кар'єру в Нью-Брансвіку в 2017 році, а згодом відкопали ще чотири майже ідентичні екземпляри.

Ми були вражені. Це аномалія – знайти викопну рослину розміром з дерево, у якої збереглося листя, прикріплене до стовбура у формі крони,

– каже провідний автор дослідження Роберт Гастальдо, почесний професор геології в Коледжі Колбі в штаті Мен.

Зазвичай у скам'янілостях зберігаються лише стовбури древніх дерев. Але нова знахідка показує щільний полог з більш ніж 250 листків, що скупчилися навколо верхніх 75 сантиметрів веретеновидного, нерозгалуженого стовбура дерева заввишки близько 2,7 метра. Згідно з дослідженням, опублікованим 2 лютого, листя виросло до 3 метрів завдовжки й відходило від стовбура у вигляді "щільно стиснутих спіралей".



Листя дерев дуже рідко зберігається у вигляді скам'янілостей, але цей зразок уцілів / Фото Matthew Stimson

Дерева, названі Sanfordiacaulis, ймовірно, еволюціонували в такий спіральний спосіб, щоб максимізувати кількість сонячного світла, яке листя вловлювало для фотосинтезу, пишуть дослідники. Їхня менша висота також свідчить про те, що ці рослини є найдавнішим прикладом менших дерев, що ростуть під покровом вищих.

За словами Гастальдо, реконструкція цих рослин "спотворює наше уявлення про те, як організовані й ростуть дерева". Але це й не дивно, адже віднайдені скам'янілості жили сотні мільйонів років тому, коли буквально все було іншим. Їхня архітектура, хоч і чітко відрізняється, все ж має незначні схожі риси з кількома типами рослин, що зустрічаються в сучасних тропіках, включаючи невелику кількість деревовидних папоротей, голонасінних (рослин з відкритим насінням) і квіткових рослин. Але ці сучасні рослини мають меншу кількість листків у кроні — від 15 до 20 у випадку деревовидних папоротей і пальм.

За словами Гастальдо, Sanfordiacaulis, можливо, виділявся серед рослинності кам'яновугільного періоду (359-299 мільйонів років тому) так само, як сьогодні виділяються тремтливі дерева і баобаби серед усіх інших дерев на планеті.



Олівія Кінг, яка брала участь у відкритті нових скам'янілостей, сидить поруч з одним із зразків Sanfordiacaulis / Фото Matthew Stimson

Як відомо, рослини значно диверсифікувалися протягом Девонського періоду (від 419 до 359 мільйонів років тому) і Кам'яновугільного періоду. За словами Гастальдо, дивні скам'янілості можуть бути прикладом еволюційного експерименту того часу, який зрештою не вдався. "Еволюція рослинного світу пройшла через багато різних експериментальних форм, які були успішними протягом мільйона або більше років, але не витримали випробування часом", – сказав учений.