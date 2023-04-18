Що зміниться

Як зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це "дає зелене світло для двостороннього рішення" в майбутньому. Далі фінальну угоду має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home.

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Прийняття нових правил та законів дозволять українцям не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейцям — в Україні.

Ціни на дзвінки до Європи для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови.

Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою.

Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

Нагадаємо, розширити зону вільного роумінгу ЄС на Україну пропонувала Єврокомісія ще в лютому.