Як повідомляє 24 Канал, одним із ключових заходів безпеки, запроваджених в останньому оновленні, є додаткова перевірка безпеки, коли користувач намагається перенести свій акаунт WhatsApp на новий пристрій. Тепер користувачам може бути запропоновано підтвердити свій намір зробити цю зміну на старому пристрої, що додає додатковий рівень захисту від несанкціонованих спроб перенесення акаунта на інший пристрій.

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Ця функція допоможе попередити користувачів у разі будь-якої підозрілої активності та запобігти несанкціонованому доступу до їхнього акаунту.

Які ще функції безпеки отримав WhatsApp

Ще одним важливим доповненням є перевірка пристрою , яка має на меті запобігти використанню мобільних пристроїв шкідливими програмами без дозволу користувачів для надсилання небажаних повідомлень через WhatsApp.

, яка має на меті запобігти використанню мобільних пристроїв шкідливими програмами без дозволу користувачів для надсилання небажаних повідомлень через WhatsApp. Застосунок також додав спеціальні перевірки безпеки для автоматичної автентифікації акаунтів, які не потребують жодних дій від користувача. Очікується, що ця функція краще захистить користувачів, чиї пристрої могли бути скомпрометовані.

для автоматичної автентифікації акаунтів, які не потребують жодних дій від користувача. Очікується, що ця функція краще захистить користувачів, чиї пристрої могли бути скомпрометовані. Функція автоматичного отримання кодів безпеки у WhatsApp також отримала оновлення: з'явилася нова функція безпеки під назвою "Прозорість ключів". Ця функція дозволяє користувачам автоматично перевіряти, чи захищені їхні розмови. Тепер користувачі можуть натиснути на вкладку шифрування, щоб швидко перевірити безпеку своїх розмов.

Важливо відзначити, що хоча ці нові функції безпеки будуть автоматично додані на пристрій кожного користувача, є дві функції, які необхідно ввімкнути вручну для додаткового захисту:

двоетапна перевірка,

використання наскрізних зашифрованих резервних копій.

Користувачам рекомендується увімкнути ці функції, щоб ще більше посилити безпеку своїх акаунтів у WhatsApp.

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Розгортання цих нових функцій безпеки відбувається в рамках постійних зусиль WhatsApp, спрямованих на те, щоб зробити пріоритетом конфіденційність і безпеку користувачів. З огляду на зростаюче занепокоєння щодо конфіденційності даних та безпеки в Інтернеті, ці доповнення вітаються користувачами WhatsApp, які шукають посилений захист своєї особистої інформації та повідомлень.