У чому проблема

Проблема виникла через введення .ML замість .MIL для домену адреси електронної пошти, що отримувала повідомлення. Через це листи досі надходять у Малі. Деякі з них містять секретну інформацію про американських військовослужбовців, підрядників та їхні сім'ї, а також дипломатичні документи, податкові декларації, паролі та дані про подорожі вищих офіцерів. При цьому жодне з повідомлень не було позначене, як секретне.

Дивіться також Корпорація зла: Google перетворив на пекло життя розробників чатбота Bard

Хоча перенаправлені електронні листи (поки що) потрапили до підрядника, якому доручено керувати національним доменом Малі, контроль над доменом .ML незабаром повернеться до уряду Малі, який має зв'язки з Росією.

Проблему помітив Йоханнес Зуурб'є, голландський підрядник, який керує національним доменом Малі. Він каже, що робив численні спроби попередити Сполучені Штати про цю проблему, починаючи з 2014 року. Але його ніхто не слухає. Судячи з усього, спочатку Зуурб'є видаляв усі отримані листи, але протягом цього року почав збирати електронну пошту в останній спробі переконати уряд США діяти терміново. У своєму листі чоловік пише, що зібрав близько 117 000 імейлів, з яких майже тисяча надійшла тільки в минулу середу.

Серед повідомлень, які опинилися в руках Зуурб'є:

Плани поїздки начальника штабу армії США генерала Джеймса Макконвілла до Індонезії у травні.

Карти об'єктів.

Фотографії баз.

Документи, що посвідчують особу (включаючи номери паспортів).

Списки екіпажів кораблів.

Податкові та фінансові документи.

Медичні дані.

Списки екіпажів кораблів.

Звіти військово-морських інспекцій.

Контракти.

Кримінальні скарги на особовий склад.

Внутрішні розслідування знущань.

Бронювання.

В одному з електронних листів від агента ФБР містився лист турецької дипломатії до США з попередженням про можливі операції Робітничої партії Курдистану (РПК).

Підполковник Тім Горман, коментуючи ситуацію від імені Пентагону, каже, що електронні листи, надіслані з адреси .MIL на адресу .ML, "блокуються до того, як вони залишають домен .mil, і відправник отримує повідомлення, що він повинен підтвердити електронні адреси одержувачів". Це свідчить про те, що перенаправлені електронні листи могли надходити з особистих акаунтів американських військовослужбовців.