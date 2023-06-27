Копас заарештували на місці злочину і спочатку вона перебувала у в'язниці з можливістю застави в 1 мільйон доларів. Її звинувачували у нападі з обтяжуючими обставинами, що спричинив серйозні тілесні ушкодження. Однак коли 52-річний Даніель П'єдра Гарсіа помер, було пред'явлено звинувачення у вбивстві, а заставу збільшено до 1,5 мільйона.

Дивіться також Найпопулярніший у світі блогер ледь не опинився на субмарині, що затонула на шляху до "Титаніка"

Причини

Копас стверджує, що подумала, ніби Гарсія викрадає її та вивозить за межі США. Згідно з її свідченнями, пасажирка прямувала на зустріч зі своїм хлопцем у казино міста Ель-Пасо. Дорогою вона побачила знак, що вказував на мексиканське місто Хуарес, яке знаходиться за 11 кілометрів від Ель-Пасо. Цей знак не означав, що вони вже знаходяться там, а лише сповіщав, що місто попереду. Тоді Копас дістала з її сумочки "сріблясто-коричневий пістолет" і кілька разів вистрелила у водія. Перед тим, як зупинитися на шосе, автомобіль врізався в бар'єри.

Як заявили в пресрелізі Департаменту поліції Ель-Пасо, розслідування "не підтвердило, що відбулося викрадення або що П'єдра відхилився від місця призначення". Вони назвали це "нормальним маршрутом для проїзду до місця, про яке просила" Копас. Цей район, за висновками правоохоронців, "не знаходиться в безпосередній близькості від мосту, порту в'їзду або іншого місця, звідки можна безперешкодно потрапити до Мексики".

Жінка не намагалася викликати поліцію ні до того, як відкрила вогонь, ні відразу після цього, стверджує поліція. У судових документах стверджується, що спочатку вона сфотографувала жертву після стрілянини й надіслала фото своєму хлопцеві. Аж тоді зателефонувала 911. Коли правоохоронці прибули, вони побачили, що хлопець Копас витягує її з розтрощеного Ніссана. Коли вона вийшла, офіцери побачили, що вона "кинула все, що тримала в руках, на землю", в тому числі пістолет. Швидку допомогу викликали вже поліціянти.

Гарсія, який встиг попрацювати водієм Uber усього три тижні, отримав важкі поранення на місці події та був підключений до апарату життєзабезпечення протягом п'яти днів, але коли лікарі сказали його родині, що він буде підключений до штучної вентиляції легенів до кінця свого життя, його сім'я прийняла рішення про відключення.

Моя тітка не хотіла бачити, як він страждає. Але, чесно кажучи, ми не думаємо, що це ми прийняли рішення відключити його. Це рішення було прийнято за нього в ту секунду, коли кулі влучили йому в голову,

– каже Діді Лопес, племінниця вбитого водія.

Безпека в Uber

Uber має кілька варіантів забезпечення безпеки пасажирів, включаючи кнопку екстреного виклику в додатку, яка надсилає інформацію про місцезнаходження та інформацію про поїздку в режимі реального часу безпосередньо в поліцію.

У додатку також є функція Live Help, яка з'єднує пасажирів з агентом безпеки ADT і RideCheck для перевірки пасажирів і водіїв, щоб переконатися, що вони в безпеці в разі тривалої несподіваної зупинки або можливої аварії.

Однак влада стверджує, що Копас не намагалася викликати поліцію чи скористатися функціями безпеки ні до, ні одразу після інциденту.