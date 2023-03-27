Яким буде смартфон

Redmi Note 12 Turbo, присвячений Гаррі Поттеру, матиме особливе забарвлення корпусу з культовим гербом Гоґвортсу на задній панелі. Пристрій також постачатиметься з розширеним набором аксесуарів, який включає паличку та інші фішки, що ідеально підійде для будь-якого фаната Поттера.

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Попри тематику спеціального видання, технічні характеристики смартфона залишаться такими ж, як і у звичайної моделі.

Redmi Note 12 Turbo отримає:

AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц,

процесор Snapdragon 7+ Gen 2,

до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5,

до 512 ГБ накопичувача UFS 3.1,

потрійну камеру,

акумулятор ємністю 5000-5500 мАг з можливістю зарядки 67 Вт.

Xiaomi вже деякий час дражнила випуском Redmi Note 12 Turbo, на який з нетерпінням чекали як шанувальники бренду, так і фанати Гаррі Поттера. Компанія оголосила, що спеціальна версія буде доступна для покупки 28 березня, в той самий день, коли вийде звичайна модель.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo x Harry Potter

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Завдяки своєму витонченому дизайну та сучасним характеристикам, Redmi Note 12 Turbo у стилі Гаррі Поттера може стати бажаним ґаджетом для серед шанувальників як популярної франшизи, так і компанії Xiaomi.