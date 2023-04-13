Презентація нових телевізорів також відбулася в Індії, на заході Smarter Living 2023. Вони є покращеною версією минулорічної серії X.
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Характеристики Smart TV X Pro Series X
- Вся серія має безрамковий металевий корпус.
- Він побудований навколо 4K LCD-панелі зі світлодіодним підсвічуванням, яка підтримує HDR10+, Dolby Vision IQ і фірмовий колірний профіль компанії Vivid Picture Engine 2.
- Телевізори доступні в трьох розмірах: 43, 50 та 55 дюймів.
- В останньому встановлені динаміки потужністю 40 ватів, а в першому – 30 ватів.
- Всі моделі підтримують Dolby Atmos і DTS: X.
Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi
- Телевізори оснащені датчиком освітленості для автоматичного регулювання яскравості та мікрофонами дальнього поля для голосового керування.
- Працюють новинки під управлінням операційної системи Google TV OS з власним сервісом агрегації контенту PatchWall.
- Є підтримка всіх провідних потокових платформ, вбудований Chromecast і Google Assistant.
- На жаль, він не має Apple AirPlay, який присутній на нещодавно випущеному Redmi Smart Fire TV.
Нарешті, можливості підключення телевізора включають дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, оптичний порт, AV-вхід, вихід для навушників і Ethernet.
Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi
Ціни
- 43-дюймовий – 400 доларів.
- 50-дюймовий – 500 доларів.
- 55-дюймовий – 600 доларів.
Усі три варіанти можна буде придбати з 19 квітня.