Презентація нових телевізорів також відбулася в Індії, на заході Smarter Living 2023. Вони є покращеною версією минулорічної серії X.

Цікаво Xiaomi випустила спеціальну версію смартфона Redmi Note 12 Turbo для фанатів Гаррі Поттера

Характеристики Smart TV X Pro Series X

Вся серія має безрамковий металевий корпус.

Він побудований навколо 4K LCD-панелі зі світлодіодним підсвічуванням, яка підтримує HDR10+, Dolby Vision IQ і фірмовий колірний профіль компанії Vivid Picture Engine 2.

Телевізори доступні в трьох розмірах: 43, 50 та 55 дюймів.

В останньому встановлені динаміки потужністю 40 ватів, а в першому – 30 ватів.

Всі моделі підтримують Dolby Atmos і DTS: X.



Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi

Телевізори оснащені датчиком освітленості для автоматичного регулювання яскравості та мікрофонами дальнього поля для голосового керування.

та мікрофонами дальнього поля для голосового керування. Працюють новинки під управлінням операційної системи Google TV OS з власним сервісом агрегації контенту PatchWall.

Є підтримка всіх провідних потокових платформ, вбудований Chromecast і Google Assistant.

На жаль, він не має Apple AirPlay, який присутній на нещодавно випущеному Redmi Smart Fire TV.

Нарешті, можливості підключення телевізора включають дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, оптичний порт, AV-вхід, вихід для навушників і Ethernet.



Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi

Ціни

43-дюймовий – 400 доларів.

50-дюймовий – 500 доларів.

55-дюймовий – 600 доларів.

Усі три варіанти можна буде придбати з 19 квітня.