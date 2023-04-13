Презентація нових телевізорів також відбулася в Індії, на заході Smarter Living 2023. Вони є покращеною версією минулорічної серії X.

Цікаво Xiaomi випустила спеціальну версію смартфона Redmi Note 12 Turbo для фанатів Гаррі Поттера

Характеристики Smart TV X Pro Series X

  • Вся серія має безрамковий металевий корпус.
  • Він побудований навколо 4K LCD-панелі зі світлодіодним підсвічуванням, яка підтримує HDR10+, Dolby Vision IQ і фірмовий колірний профіль компанії Vivid Picture Engine 2.
  • Телевізори доступні в трьох розмірах: 43, 50 та 55 дюймів.
  • В останньому встановлені динаміки потужністю 40 ватів, а в першому – 30 ватів.
  • Всі моделі підтримують Dolby Atmos і DTS: X.


Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi

  • Телевізори оснащені датчиком освітленості для автоматичного регулювання яскравості та мікрофонами дальнього поля для голосового керування.
  • Працюють новинки під управлінням операційної системи Google TV OS з власним сервісом агрегації контенту PatchWall.
  • Є підтримка всіх провідних потокових платформ, вбудований Chromecast і Google Assistant.
  • На жаль, він не має Apple AirPlay, який присутній на нещодавно випущеному Redmi Smart Fire TV.

Нарешті, можливості підключення телевізора включають дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, оптичний порт, AV-вхід, вихід для навушників і Ethernet.


Xiaomi Smart TV X Pro Series / Фото Xiaomi

Ціни
  • 43-дюймовий – 400 доларів.
  • 50-дюймовий – 500 доларів.
  • 55-дюймовий – 600 доларів.

Усі три варіанти можна буде придбати з 19 квітня.