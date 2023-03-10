Йдеться про блокування доступу до вкладок "інкогніто" за допомогою Face ID або Touch ID. Це стане в пригоді, якщо вам не хочеться щоразу відкривати всі приватні вкладки заново — можна залишити їх як є і захистити доступ до них біометрією. Тоді сторонні не побачать вміст розділу "інкогніто".

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Як це зробити

Щоб заблокувати вкладки:

Відкрийте Chrome на iPhone або iPad.

Натисніть три крапки у правому верхньому кутку екрана.

Прокрутіть верхній ряд із кнопками та натисніть "Параметри".

У розділі "Конфіденційність і безпека" увімкніть параметр "Блокувати вкладки інкогніто під час закриття Chrome".

Натисніть ОК у спливаючому вікні, а потім "Готово".

Тепер після виходу і повторного входу в застосунок вам (і будь-кому іншому) знадобиться відсканувати палець або обличчя, щоб отримати доступ до вкладок "інкогніто".

Особливості режиму "інкогніто"

Багато хто думає, що цей режим ховає користувача від стеження компаній, рекламних трекерів та взагалі маскує його в інтернеті. Однак це не так. Він призначений лише для того, щоб не залишати слідів на вашому пристрої. В режимі "інкогніто" Chrome не зберігає історію переглядів та інформацію з форм, а файли cookie та дані сайтів видаляються, коли ви виходите. При цьому ваш провайдер так само бачить весь трафік із вашого пристрою, сайти так само збирають інформацію про вас: ip-адресу, місце розташування, мову та інше.