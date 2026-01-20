Як розрахувати необхідну потужність?

Перший крок до вибору станції – визначення сумарної потужності приладів, які працюватимуть одночасно. Кожен електроприлад має номінальну робочу потужність, але деякі з них потребують набагато більше енергії для запуску, пише 24 Канал.

Типові показники споживання основних побутових приладів такі:

Мікрохвильова піч: 700 – 1200 ватів.

Електричний чайник: 1500 – 2000 ватів.

Холодильник: 300 – 350 ватів (робоча потужність).

Бойлер накопичувальний (50 – 80 літрів): 1500 – 3000 ватів.

Газовий котел (електроніка): 80 – 150 ватів.

Роутер: до 20 ватів.

Ноутбук на зарядці: 45 – 65 ватів.

ПК: 150 – 700 ватів.

Електрична плита: 1500 – 8000 ватів.

Фен: 1000 – 2000 ватів.

Праска: 1500 – 2500 ватів.

Пилосос: 1500 – 2500 ватів.

Пральна машина: 1500 – 2500 ватів.

Дізнатися конкретні показники споживання ваших приладів можна за допомогою спеціальних наклейок, які є на техніці, або в документах, які йдуть у комплекті.

Критично важливим є розуміння різниці між робочою та пусковою потужністю. Холодильник при запуску компресора споживає у три-сім разів більше енергії, ніж під час роботи. Якщо його робоча потужність становить 300 ватів, пускова може сягати 900 – 2100 ватів залежно від моделі.

Для розрахунку необхідної потужності станції складіть робочу потужність усіх приладів, які працюватимуть одночасно, та додайте запас на найбільший пусковий стрибок. Наприклад, для одночасного живлення роутера на 15 ватів, комп'ютера на 150 ватів, телевізора на 100 ватів, холодильника на 300 ватів і бойлера на 1400 ватів потрібна станція мінімум на 1965 ватів плюс запас на пускову потужність холодильника.​



Як вибрати зарядну станцію для живлення мікрохвильовки, чайника, холодильника та бойлера під час блекаутів / Фото Unsplash

Як розрахувати необхідну ємність акумулятора?

Ємність батареї визначає, скільки часу станція зможе забезпечувати живлення ваших пристроїв. Вона вимірюється у ват-годинах.

Для розрахунку використовуйте просту формулу: помножте сумарну потужність приладів на бажану тривалість їхньої роботи. Якщо ваші пристрої споживають 300 ватів, а ємність станції становить 3000 ват-годин, теоретично вона забезпечить їхню роботу протягом 10 годин.

Однак важливо враховувати коефіцієнт втрат. Реальна ефективність становить близько 85-90% від заявленої ємності через втрати при перетворенні енергії. Тому завжди закладайте запас 15 – 20% від розрахованої потужності.​

Для живлення основних приладів у квартирі (ноутбука, роутера і телефона) підійдуть станції з ємністю 500 ват-годин.

Якщо потрібно забезпечити роботу більш потужної техніки або довший час автономності, розглядайте моделі від 1000 ват-годин і вище.

А для найбільш потужних приладів, таких як бойлер або пральна машинка, рекомендується з ємністю від 2000 ват-годин.

Ключові характеристики зарядної станції для побутової техніки