Як розрахувати необхідну потужність?
Перший крок до вибору станції – визначення сумарної потужності приладів, які працюватимуть одночасно. Кожен електроприлад має номінальну робочу потужність, але деякі з них потребують набагато більше енергії для запуску, пише 24 Канал.
Дивіться також Інвертор у вашому домі: технологія, вибір і практичні поради, щоб пережити відключення
Типові показники споживання основних побутових приладів такі:
- Мікрохвильова піч: 700 – 1200 ватів.
- Електричний чайник: 1500 – 2000 ватів.
- Холодильник: 300 – 350 ватів (робоча потужність).
- Бойлер накопичувальний (50 – 80 літрів): 1500 – 3000 ватів.
- Газовий котел (електроніка): 80 – 150 ватів.
- Роутер: до 20 ватів.
- Ноутбук на зарядці: 45 – 65 ватів.
- ПК: 150 – 700 ватів.
- Електрична плита: 1500 – 8000 ватів.
- Фен: 1000 – 2000 ватів.
- Праска: 1500 – 2500 ватів.
- Пилосос: 1500 – 2500 ватів.
- Пральна машина: 1500 – 2500 ватів.
Дізнатися конкретні показники споживання ваших приладів можна за допомогою спеціальних наклейок, які є на техніці, або в документах, які йдуть у комплекті.
Критично важливим є розуміння різниці між робочою та пусковою потужністю. Холодильник при запуску компресора споживає у три-сім разів більше енергії, ніж під час роботи. Якщо його робоча потужність становить 300 ватів, пускова може сягати 900 – 2100 ватів залежно від моделі.
Для розрахунку необхідної потужності станції складіть робочу потужність усіх приладів, які працюватимуть одночасно, та додайте запас на найбільший пусковий стрибок. Наприклад, для одночасного живлення роутера на 15 ватів, комп'ютера на 150 ватів, телевізора на 100 ватів, холодильника на 300 ватів і бойлера на 1400 ватів потрібна станція мінімум на 1965 ватів плюс запас на пускову потужність холодильника.
Як вибрати зарядну станцію для живлення мікрохвильовки, чайника, холодильника та бойлера під час блекаутів / Фото Unsplash
Як розрахувати необхідну ємність акумулятора?
Ємність батареї визначає, скільки часу станція зможе забезпечувати живлення ваших пристроїв. Вона вимірюється у ват-годинах.
Для розрахунку використовуйте просту формулу: помножте сумарну потужність приладів на бажану тривалість їхньої роботи. Якщо ваші пристрої споживають 300 ватів, а ємність станції становить 3000 ват-годин, теоретично вона забезпечить їхню роботу протягом 10 годин.
Однак важливо враховувати коефіцієнт втрат. Реальна ефективність становить близько 85-90% від заявленої ємності через втрати при перетворенні енергії. Тому завжди закладайте запас 15 – 20% від розрахованої потужності.
- Для живлення основних приладів у квартирі (ноутбука, роутера і телефона) підійдуть станції з ємністю 500 ват-годин.
- Якщо потрібно забезпечити роботу більш потужної техніки або довший час автономності, розглядайте моделі від 1000 ват-годин і вище.
- А для найбільш потужних приладів, таких як бойлер або пральна машинка, рекомендується з ємністю від 2000 ват-годин.
Ключові характеристики зарядної станції для побутової техніки
- Номінальна та пікова потужність. Номінальна потужність показує, скільки енергії станція може видавати постійно. Пікова потужність – це короткочасне навантаження, яке пристрій витримує під час запуску потужних приладів. Для живлення мікрохвильовки, чайника та холодильника мінімальна номінальна потужність має становити 1500 – 1800 ватів. Якщо додається бойлер, потрібна станція на 2000 – 2500 ватів.
- Тип акумулятора. Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори є найкращим вибором для домашнього використання. Вони безпечніші, витримують до 3000 – 6000 циклів перезарядки, добре переносять перепади температур та не схильні до займання. Літій-іонні акумулятори (Li-ion/NMC) легші та компактніші, але мають менший термін служби, що становить десь 500 – 1000 циклів. Вони краще підходять для мобільного використання.
- Інвертор з чистою синусоїдою. Для живлення техніки з двигунами – холодильників, насосів, деяких котлів – обов'язково потрібен інвертор з чистою синусоїдою. Він забезпечує плавний запуск двигунів, відсутність шумів та подовжує термін служби приладів.
- Час заряджання. В умовах тривалих відключень, коли світло є лише кілька годин на день, важливо, щоб станція швидко поповнювала енергію. Оптимальний час зарядки від мережі становить 1 – 2 години до 80% та 2 – 3 години до 100%. Деякі моделі з технологією швидкої зарядки заряджаються за 60-80 хвилин, але й коштуватимуть дорожче.
- Функція безперебійного живлення (ДБЖ/UPS). Ця опція дозволяє станції миттєво переключатися на живлення від акумулятора при зникненні електрики в мережі. Час переключення становить менше 20 мілісекунд, що дозволяє використовувати станцію для захисту чутливої електроніки, серверів і комп'ютерів.
- Можливість розширення ємності. Багато сучасних станцій підтримують підключення додаткових батарей для збільшення загальної ємності. Це дозволяє в два-три рази продовжити час автономної роботи без купівлі нової станції.
- Підтримка сонячних панелей. Зарядні станції з MPPT-контролером можуть заряджатися від сонячних панелей. Це забезпечує повну енергонезалежність і дозволяє накопичувати безкоштовну енергію для використання під час відключень.