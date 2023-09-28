На фотографії, опублікованій JAXA 21 вересня в Twitter-акаунті SLIM, зображена Земля, частково прихована в тіні, на тлі безкрайнього космосу.

А тим часом Індійський місяцехід та посадковий модуль, схоже, не пережили ніч на супутнику

Це монохромне зображення, зроблене з відстані приблизно 100 000 кілометрів, є свідченням здатності двокамерної навігаційної системи на основі технічного зору визначати розташування кратерів, використовуючи дані, що зберігаються на борту космічного апарату.

На додаток до фотографії Землі, SLIM-акаунт JAXA опублікував ще одне зображення на якому видно віддалений і ледь помітний Місяць, кінцевий пункт призначення SLIM.



Земля та Місяць на фото апарата SLIM / Фото JAXA

Подорож до Місяця

Після цих важливих випробувань камери SLIM зонд розпочав наступний етап своєї тривалої подорожі до Місяця. Космічний апарат, відомий як "місячний снайпер", здійснив свій другий маневр коригування о 01:00 за Гринвічем (10:00 за японським стандартним часом) 26 вересня. Під час цієї операції SLIM протягом 70 секунд працював основним двигуном і маневровими двигунами, перебуваючи в безпосередній близькості до перигею своєї орбіти, найближчої точки до Землі.

Цей маневр ефективно перевів SLIM на нову заплановану орбіту, яка характеризується вищим апогеєм, найвіддаленішою точкою від Землі.

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Хоча JAXA ще не повідомило точну дату посадки на Місяць, агентство зазначило, що SLIM досягне Місяця протягом трьох-чотирьох місяців з моменту запуску. Цей довший маршрут був обраний для того, щоб заощадити паливо і загальну масу космічного апарату. Досягнувши місця призначення, SLIM підготується до демонстрації своєї здатності здійснити посадку в межах 100 метрів від визначеної цільової точки.

Ця місія має на меті перевірити техніку посадки, яка полегшить доступ до більш складних об'єктів дослідження планет у майбутньому.