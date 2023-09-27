Минулого місяця Індія досягла історичної віхи, успішно здійснивши м'яку посадку на Місяць, ставши четвертою країною у світі, яка здійснила цей подвиг. Після приземлення посадковий модуль "Вікрам" продемонстрував свої можливості, розгорнувши ровер "Праг'ян".

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Що сталося з апаратами

Через кілька днів Індійська організація космічних досліджень (ISRO) вирішила перевести посадковий модуль "Вікрам" і ровер "Праг'ян" у сплячий стан, щоб пережити сувору місячну ніч, яка може тривати приблизно два земні тижні, до 22 вересня.

На жаль, попри всі зусилля фахівців ISRO, з того часу не було виявлено жодних ознак життя на спускному апараті і ровері. The Guardian повідомила, що "надії на відновлення контакту з неактивним космічним апаратом тьмяніють", вкотре нагадуючи про грізні умови місячної поверхні, які погіршуються тривалою відсутністю сонячного світла.

Можливо не все втрачено

ISRO, однак, зберігає обережний оптимізм. У своїй заяві вони стверджують:

Зусилля зі встановлення зв'язку з посадковим апаратом "Вікрам" і ровером "Праг'ян" триватимуть". Центр управління місією прагне відновити контакт до наступного заходу Місяця 30 вересня, сподіваючись на прорив.

Керівник ISRO А.С. Кіран Кумар прокоментував ситуацію, пояснивши: "Доки не увімкнеться передавач на посадковому апараті, ми не матимемо зв'язку. Він повинен повідомити нам, що він живий. Навіть якщо всі інші підсистеми працюють, ми не можемо цього знати".

Хоча виживання в місячну ніч становить значні виклики, були випадки, коли місяцеходи успішно відновлювали роботу після пережитих екстремальних холодів.

Зокрема, китайські місяцеходи "Чан'е-4" і "Юту-2" неодноразово прокидалися від сну, демонструючи стійкість місячних технологій.

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Навіть якщо спусковий апарат "Вікрам" і місяцехід "Прагьяан" залишаться без відповіді, Індія все одно може святкувати місію "Чандраян-3" як приголомшливий успіх. Спусковий апарат відіграв ключову роль як "місячний посол Індії" на Місяці, закріпивши присутність країни та її досвід у дослідженні космосу.