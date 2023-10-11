У чому справа

DSA, який набув чинності в серпні, встановлює рамки відповідальності адміністрацій соціальних мереж за модерацію контенту. Комісар Бретон стверджує, що контент, про який "відповідні органи влади" повідомляють як про дезінформацію, загрозу громадській безпеці та громадянському дискурсу, залишається доступним у соціальній мережі X.

А тим часом Twitter Ілона Маска допомагає просувати російську пропаганду з шокуючою швидкістю

DSA зобов'язує платформи вживати "пропорційних та ефективних заходів щодо пом'якшення наслідків" для негайного вирішення таких проблем.

Бретон зазначив, що ЗМІ та різні організації широко повідомляли про випадки поширення оманливої інформації та зображень через соціальну мережу Х, включаючи контент, пов'язаний з подіями в Ізраїлі, який в деяких випадках був запозичений з не пов'язаних з ними військових конфліктів або навіть комп'ютерних ігор.

Комісар завершив свій лист закликом до Ілона Маска надати "швидку, точну і повну відповідь" протягом 24 годин на ці звинувачення.

Реакція Ілона Маска

У відповідь на ці звинувачення Ілон Маск опублікував пост в якому закликав надати докази таких порушень з боку соцмережі.

Наша політика полягає в тому, щоб все було відкритим і прозорим, і я знаю, що ЄС підтримує такий підхід. Будь ласка, перелічіть порушення на X, про які ви говорите, щоб їх могла побачити громадськість. Дуже дякую,

– написав Маск.

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Звинувачення з боку ЄС є першою серйозною реакцією на поширення дезінформації та пропаганди, яке справді відбувається на платформі. Маск не вперше маніпулює прикидаючись, що не знає в чому справа та заперечуючи, що X не просуває дезінформацію, однак буквально нещодавно соцмережу спіймали на знятті вподобань з публікацій, для чого був написаний спеціальний алгоритм.

Залишається тільки чекати, як розвиватиметься ця ситуація і чи вирішить соціальна мережа Х проблеми ЄС у встановлені терміни.