Оновлення за підпискою

Для того, щоб отримати доступ до цих розширених оновлень безпеки, користувачі Windows 10 повинні вибрати спеціальну підписку, яка діє протягом одного року.

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Підтримка Windows 10 добігає кінця

Microsoft, однак, не уточнила, чи планує вона продовжувати підтримку Windows 10 після закінчення початкового періоду підписки. Обслуговування за передплатою має розпочатися 14 жовтня 2025 року, що збігається із завершенням повної підтримки операційної системи.

Поки що нічого незрозуміло

Вартість підписки залишається нерозкритою, і Microsoft наголошує, що підписники будуть отримувати виключно оновлення безпеки. Після припинення підтримки компанія не має наміру впроваджувати нові функції в Windows 10 або надавати комплексну технічну підтримку.

Примітно, що таку можливість раніше мали лише корпоративні клієнти компанії, які продовжували використовувати старі версії Windows позбавлені офіційної підтримки. За окрему плату компанія продовжувала готувати оновлення безпеки для неактуальних операційок, оскільки це було важливим для банків та інших установ, для яких перехід на нові системи тривалий та дорогий.

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Microsoft радить користувачам розглядати питання про підписку тільки в разі необхідності. Корпорація припускає, що більш ефективною альтернативою буде перехід на Windows 11, не рекомендуючи тривалу залежність від моделі підписки на Windows 10.