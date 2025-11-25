Документ уперше впроваджує жорсткі стандарти якості з’єднання. Крім того, нові правила дають споживачам реальні важелі впливу на провайдерів та операторів, пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова.

Як це працюватиме?

Підписання Закону № 4670-IX знаменує перехід від декларативних обіцянок провайдерів до чітких зобов’язань перед законом. Раніше телеком-компанії могли рекламувати теоретично можливу максимальну швидкість, яка на практиці часто була недосяжною для пересічного користувача через перевантаження мережі або застаріле обладнання.

Тепер ситуація змінюється кардинально: держава встановлює граничні показники якості, нижче яких опускатися заборонено. Швидкість передачі даних стає офіційним параметром, за недотримання якого оператори нестимуть відповідальність.

Як контролюватимуть дотримання закону?

Революційною зміною є механізм контролю за виконанням цих норм. Функція нагляду більше не буде зосереджена виключно в руках чиновників, які виїжджають на перевірки. Моніторинг якості стає децентралізованим і всеохопним.

Кожен українець зможе провести тест швидкості на своєму ґаджеті, а результати автоматично передаватимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

Це дозволить створити детальну карту покриття в реальному часі, швидко виявляти проблемні ділянки й змушувати провайдерів оперативно виправляти недоліки, йдеться на сайті Мінцифри.

Подолання цифрової нерівності

Окремий фокус закону спрямований на подолання цифрової нерівності між великими містами та сільською місцевістю. Скасування мораторію на певні види перевірок стане стимулом для бізнесу інвестувати в інфраструктуру віддалених регіонів.

Оператори будуть змушені активніше розбудовувати мережі в селах та на територіях, де зв’язок досі був відсутнім або вкрай нестабільним, адже ігнорування цих зон тепер фіксуватиметься на державному рівні.

Національний роумінг

Важливим аспектом безпеки та стабільності залишається національний роумінг. Система, яка дозволяє абонентам перемикатися на вежі іншого оператора у разі зникнення сигналу "рідної" мережі, довела свою ефективність під час війни. Закон закріплює цю функцію як постійну: навіть після завершення бойових дій українці зможуть користуватися нацроумінгом у будь-яких надзвичайних ситуаціях, що гарантує безперервність зв’язку.