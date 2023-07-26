Як нагадує 24 Канал, спочатку користувачі могли отримати доступ до ChatGPT лише через його офіційний веб-сайт, але попит на більш зручний мобільний застосунок призвів до того, що OpenAI розробила версію для iOS.

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Компанія пообіцяла, що незабаром з'явиться програма і для Android. Через два місяці після релізу iOS розробники відкрили попередню реєстрацію для користувачів Android. Тепер очікування закінчилося і застосунок ChatGPT повністю доступний в Google Play Store.

На що здатен застосунок ChatGPT

В описі програми зазначено, що вона є офіційною, безкоштовною і пропонує синхронізацію історії чату на різних пристроях. Це означає, що тепер користувачі можуть брати ChatGPT з собою в дорогу та користуватися ним в зручному форматі де б вони не перебували.



Застосунок пропонує стандартний функціонал веб-версії ChatGPT / Скриншот

Для тих, хто вже знайомий з ChatGPT, ця програма для Android стане приємним доповненням, оскільки вона дозволяє отримати доступ до історії чату з будь-якого пристрою. В іншому досвід користування не відрізняється від такого у веб-версії мовної моделі.

Важливо! Наразі програма недоступна для вільного завантаження в Україні. Розробник пропонує зареєструватися для очікування. Варто сподіватися, що застосунок стане доступним для встановлення вже найближчим часом.

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Що отримують підписники ChatGPT Plus

Як і в застосунку для iOS, підписники ChatGPT Plus отримають ексклюзивний доступ до мовної моделі нового покоління GPT-4, що надає їм ранній доступ до функцій і швидший час відгуку. З іншого боку, безкоштовні підписники продовжать використовувати стандартну мовну модель OpenAI GPT-3.5.

Крім того, користувачі платформ Android та iOS мають можливість використовувати чат-бот ChatGPT через застосунок Bing. Віджет Bing Chat, який можна зручно додати на домашній екран мобільних пристроїв, надає ще один спосіб доступу до популярного чат-бота.