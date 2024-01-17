Дослідники безпеки виявили, що застосунок X для iOS продовжує ділитися важливою особистою інформацією з провайдером навіть попри заборону користувача. Це не перший випадок, коли виявлено такі недоліки безпеки, пов'язані з пристроями та застосунками Apple. У 2022 році було повідомлено про витік даних, пов'язаний з використанням VPN-сервісів на iOS 16.

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Розробник і дослідник безпеки Томмі Майск (Tommy Mysk) забив на сполох 15 січня у Twitter, заявивши:

В X для iOS є можливість відключити відправку звітів про збої. Так ось, це марно. Додаток продовжує надсилати звіти про збої, навіть якщо ви відмовилися.

Щоб керувати надсиланням звітів про збої, користувачі можуть перейти на вкладку "Додаткові ресурси" в налаштуваннях програми X. А проте, відео, завантажене дослідниками на їхньому офіційному каналі YouTube, демонструє, що застосунок продовжує ділитися даними, попри вимкнену кнопку "Надсилати звіти про аварії".

X продовжує надсилати звіти про аварії попри заборону: дивіться відео

Чому це проблема?

Наслідки для конфіденційності в Інтернеті заслуговують на увагу, оскільки звіти про збої, за словами Apple, надають детальну інформацію про те, "як ваш застосунок завершив роботу", і містять повне відстеження кожного потоку, розкриваючи код, що виконувався під час збою.

Хоча це може здатися не надто проблемним, вивчення Apple Store показує, що дані, пов'язані з користувачами, містять дані про використання та діагностику, які також пов'язані між собою.

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Для користувачів, які прискіпливо ставляться до свого цифрового сліду і турбуються про мобільну конфіденційність, такі висновки ставлять під сумнів ефективність перегляду налаштувань при завантаженні нових застосунків. Спроби отримати роз'яснення від Apple щодо цього питання конфіденційності ще тривають, але на момент написання статті компані жодних коментарів не надала.