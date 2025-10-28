Чергове припинення роботи уряду США призвело до того, що нові технологічні продукти не можуть потрапити на ринок. Камера Leica M EV1, колонка WiiM Sound і контролер Razer Raiju V3 Pro – усі ці пристрої вже доступні на міжнародних ринках, але не в США. Причина проста – без схвалення FCC їх заборонено продавати, а частина відомства наразі не працює. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Як урядовий параліч зупинив запуск нової техніки?

Будь-який пристрій, що випромінює радіосигнали, повинен пройти перевірку, щоб гарантувати, що він не заважає роботі інших систем. У звичайних умовах це формальність, але зараз процес зупинився. За словами Гарольда Фелда, старшого віцепрезидента організації Public Knowledge, виробники не можуть навіть зняти продукцію з кораблів без сертифікату FCC.

Подібні затримки вже траплялися під час попередніх урядових блокувань, але нинішня ситуація може виявитися складнішою. Навіть після відновлення роботи державних органів черга на перевірку навряд чи зникне швидко. Фелд зазначає, що комісія втратила чимало інженерів через вихід на пенсію, а нових спеціалістів не вистачає.

Як пише TechBuzz, ситуацію ускладнюють і зміни у правилах самої FCC. У вересні відомство позбавило ліцензії кілька китайських лабораторій, які раніше тестували пристрої для американського ринку. Голова комісії Брендан Карр заявив, що це рішення спрямоване на "відновлення довіри до процесу сертифікації обладнання" та "захист від іноземних загроз". Тепер компаніям доводиться шукати нові лабораторії, щоб підтвердити відповідність своїх пристроїв стандартам.

Однак це лише тимчасове рішення. Наприкінці жовтня FCC планує розглянути питання про подальшу зміну списку акредитованих лабораторій і можливе посилення вимог безпеки. Якщо це станеться, виробники знову зіткнуться з непередбачуваними затримками.

Коли правила постійно змінюються, компаніям важко планувати виробництво і запуск нових продуктів,

– пояснює Фелд.

До урядового колапсу більшість виробників зазвичай подавали заявки на сертифікацію за кілька місяців до святкового сезону. Тепер вони змушені переглянути графіки, заморожувати поставки і відкладати презентації. Навіть якщо уряд скоро відновить роботу, повернути звичний темп ринку буде непросто — FCC наразі не має змоги навіть відповісти на електронні запити, адже її авто-відповідач повідомляє, що комісія не працює через зупинку уряду.

