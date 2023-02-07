За словами фахівців з Інституту телекомунікацій імені Фраунгофер, нова система дозволяє дронам підтримувати стабільний зв'язок зі своїми операторами через стільникові мережі, навіть якщо швидкість передачі даних коливається. Це означає, що інформація в режимі реального часу, така як напрямок польоту, висота, швидкість і GPS-координати, завжди буде доступною.

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Реальні випробування

Мережа SUCOM вже була протестована на безпілотнику, при цьому звичайний модуль часто відключався, тоді як модуль SUCOM забезпечував стабільне з'єднання.

Для демонстрації можливостей системи безпілотник, обладнаний модулем SUCOM, пролетів через "мертву зону" стільникового зв'язку в Німеччині шириною 14 кілометрів, не втративши при цьому зв'язку.

Наразі цю технологію використовують дрони для доставки медичної допомоги в Малаві, що дозволяє віддаленим операторам постійно контролювати інформацію про їхній політ.

Чому це важливо

Очікується, що мережа SUCOM зробить революцію в способах зв'язку між дронами, що здійснюють доставку на великі відстані, зробивши їхню роботу набагато надійнішою та ефективнішою.

З новою технологією дрон автономно долає відстань пересіченою місцевістю до 40 кілометрів за раз, і віддалені оператори можуть у будь-який час відстежувати інформацію про політ. На випадок, якщо стільниковий зв'язок все-таки вийде з ладу, дрони оснащені ще й системою супутникового зв'язку.

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Не виключено, що технологія також зацікавить військових, адже сьогодні дрони активно використовуються на полі бою. Наприклад для ЗСУ саме дрони стали ефективною зброєю, яка боляче вражає війська окупанта знищуючи як склади, так і живу силу армії країни-терориста.