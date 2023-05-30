Журналісти 24 Каналу перевірили, що зв'язок не працює у Львові та Києві. Окрім того, на сторінках Vodafone у соцмережах, на збої у роботі скаржаться жителі Києва, Харкова, Сума, Запоріжжі.

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У Vodafone заявили, що деякі клієнти можуть спостерігати часткові складнощі з дзвінками. Водночас фахівці роблять усе, аби ліквідувати незручності.

Що у Vodafone кажуть про збій / відео для 24 Каналу

Згодом також заявили про проблеми зі зв'язком у Тернополі та Дніпрі. Водночас наголошують, що інтернет від Vodafone працює.