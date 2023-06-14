У період з 2010 по 2019 рік глобальна температура зросла в середньому на 1,07 градуса за Цельсієм. Однак у період з 2013 по 2022 рік зростання зросло до 1,14 градуса. Це свідчить про те, що темпи антропогенної зміни клімату прискорюються з вражаючою швидкістю – понад 0,2 градуси за Цельсієм за десятиліття, а викиди парникових газів, спричинені діяльністю людини, є основною рушійною силою цього явища.

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ООН вчергове доводить свою марність

У дослідженні наголошується, що, попри домовленість, досягнуту лідерами 195 країн на Конференції ООН з питань зміни клімату у Парижі в 2015 році, працювати над обмеженням глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм, викиди критично важливих парникових газів досягли "історичного максимуму".

Наскільки все погано

Протягом останнього десятиліття в результаті різних видів промислової діяльності в атмосферу Землі щорічно викидалося приблизно 54 гігатонни вуглекислого газу. Неспроможність обмежити ці викиди означає, що у людства залишився мізерний бюджет вуглекислого газу – близько 250 гігатонн, перш ніж глобальне потепління перевищить поріг у 1,5 градуса.

У попередній оцінці, проведеній у 2020 році, дослідники підрахували, що людство все ще має понад 500 гігатонн вуглекислого газу. Ці висновки підкреслюють нагальну необхідність внесення суттєвих змін, оскільки, за прогнозами, світовий "вуглецевий кредит" буде вичерпаний менш ніж за п'ять років, якщо не вжити суттєвих заходів.

Науковці б'ють на сполох

Професор Пірс Форстер, один з авторів дослідження і директор Центру кліматичного майбутнього Прістлі при Лідському університеті, описує ситуацію як "потрійний удар", спричинений надмірно високими викидами вуглекислого газу, збільшенням викидів інших парникових газів і зменшенням забруднення. Щоб запобігти підняттю температури на 1,5 градуса, він наголошує на необхідності активізації зусиль зі скорочення викидів.

Дослідники стверджують, що ці результати слугують "тривожним сигналом" і наголошують, що навіть незначне підвищення середньої глобальної температури призведе до більш частих і сильних погодних катастроф, включаючи посухи, повені та тропічні шторми.

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Професор Пітер Торн, співавтор дослідження і директор Центру кліматичних досліджень ICARUS при Мейнутському університеті, наголошує на важливості підвищення обізнаності політиків і широкої громадськості про те, з якою швидкістю колективна діяльність людини змінює клімат.

З часу проведення Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) оцінки фізичної наукової бази в 2021 році відбулися значні зміни, і глобальний прогрес залишається далеким від шляху, необхідного для запобігання потеплінню.