За інформацією джерела, у 2022 році на заводі Gigafactory в Остіні, штат Техас постраждав кожен 21 працівник. Дані отримані з обов'язкових звітів про травми, які Tesla подає до Управління з охорони праці (OSHA).

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Деталі звіту

Ось лише кілька аварій, що сталися на заводі в Остіні:

Один із інцидентів у 2021 році стався з інженером, який підійшов до руки робота, який повинен був бути вимкнений. Машина ж продовжила виконувати запрограмовані рухи і "вчепилася кігтями", притиснувши працівника до стіни. Згідно зі свідченнями очевидця, у постраждалого текла кров зі спини та рук. Після того, як хтось натиснув кнопку аварійної зупинки, інженер "вирвався і впав у жолоб, залишивши за собою кривавий слід".

У документах також можна знайти інформацію про ще один інцидент з роботом.

У серпні 2022 року один із робітників потрапив ногою під візок, що призвело до втрати працездатності на 127 днів.

Через кілька днів інший працівник отримав травму голови, через яку не працював 85 днів.

Інші повідомлення про травми належали вже до 2023 року. Один працівник отримав струс мозку після того, як його відкинуло вибухом на ділянці лиття металу на самому початку року. Вибух, як стверджується, був спричинений випадковим потраплянням води в прес для розплавленого алюмінію. Свідок, який бачив відео з камер спостереження, сказав, що вибух підняв у повітря кулю вогню і диму, пошкодив матрицю і згорнув двері, які герметизують камеру. Невідомо, чи повідомила Тесла про це Управління з охорони праці, але воно не проводило перевірку цього інциденту.

Інший працівник стверджував, що формувальна машина також неправильно герметизувалася і часто випльовувала розплавлений метал. Коли робітник запропонував рішення, йому зробили зауваження, що зупинка машини сповільнить виробництво.

У червні підрядники, які встановлювали металеві решітки для надземних переходів на заводі, впали на землю через відсутність захисного обладнання. Частина металевого настилу впала на них зверху, в результаті чого вони отримали переломи та прокол легені. OSHA провело перевірку цього інциденту і оштрафувала підрядників.

The Information також повідомляє про випадки падіння на землю повітропроводів кондиціонерів, сталевих балок та інших будівельних матеріалів поруч з автомайстрами.

Завод Tesla у Фремонті, Каліфорнія, також має бурхливу історію з травмами працівників. Рівень травматизму там вищий, ніж у середньому по країні. Компанію Tesla звинувачують у заниженні кількості травм і в тому, що вона не усунула небезпеку у відкритому наметі, який був встановлений на конвеєрі, за що на неї наклали штрафи.

Варто зазначити, що працівники давно описують компанію як таку, що має "ультражорстку" культуру праці, та змушує їх працювати понаднормово, в небезпечних умовах, зазначаючи утисків. Генеральний директор Tesla Ілон Маск історично протидіяв спробам своїх працівників об'єднатися в профспілки. Він вирішив побудувати завод у Техасі, де законодавство ускладнює утворення профспілок. Тим часом інша компанія Маска в Техасі, SpaceX, нещодавно проігнорувала травматизм на робочому місці.