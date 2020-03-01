95-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати Game Boy – у відповідь їй прислали нову консоль

І хоч Nintendo має славу не найдоброзичливішої компанією в світі, її японський офіс відомий відмінною роботою з клієнтами. Нещодавно в одній з місцевих газет з'явилася історія про те, як компанія знайшла для 95-річної жінки-геймера нову Game Boy – стару консоль полагодити було вже неможливо. Лист з незвичайним проханням також опублікували в Twitter.

У цьому самому листі дочка пенсіонерки-геймерки – Куніков Цусака – розповідає, як її мати любила грати в Tetris на Game Boy, але в якийсь момент консоль зламалася, а знайти нову в магазинах або полагодити стару у них не вийшло. Як виявилося, це була вже третя система, яку придбала 95-річна фанатка Nintendo, повідомляє soranews24.

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Новий Game Boy у подарунок

Рішення проблеми підказав її онук, який нахвалював "божественну" клієнтську підтримку компанії. Куніков вирішила написати реальний лист тільки з тієї причини, що в японській мові слова "божественний" і "паперовий" співзвучні. У підсумку вона відправила в офіс Nintendo зламаний Game Boy з проханням полагодити її. У відповідь вона отримала абсолютно нову консоль, яку насилу знайшли на складі, а також побажання здоров'я для 95-річної геймерші.

Цю історію Куніков Цусака розповіла вже після смерті матері, яка прожила ще чотири роки після того випадку. Вона без тіні іронії додала, що бабуся-геймер напевно як і раніше дякує службу підтримки Nintendo з небес.

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