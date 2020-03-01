24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

95-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати Game Boy – у відповідь їй прислали нову консоль

- Читать новость на русском
Nintendo Game Boy / soranews24

І хоч Nintendo має славу не найдоброзичливішої компанією в світі, її японський офіс відомий відмінною роботою з клієнтами. Нещодавно в одній з місцевих газет з'явилася історія про те, як компанія знайшла для 95-річної жінки-геймера нову Game Boy – стару консоль полагодити було вже неможливо. Лист з незвичайним проханням також опублікували в Twitter.

У цьому самому листі дочка пенсіонерки-геймерки – Куніков Цусака – розповідає, як її мати любила грати в Tetris на Game Boy, але в якийсь момент консоль зламалася, а знайти нову в магазинах або полагодити стару у них не вийшло. Як виявилося, це була вже третя система, яку придбала 95-річна фанатка Nintendo, повідомляє soranews24.

Цікаво: Семирічна дівчинка перемогла на міжнародних змаганнях у грі Pokemon

Новий Game Boy у подарунок

Рішення проблеми підказав її онук, який нахвалював "божественну" клієнтську підтримку компанії. Куніков вирішила написати реальний лист тільки з тієї причини, що в японській мові слова "божественний" і "паперовий" співзвучні. У підсумку вона відправила в офіс Nintendo зламаний Game Boy з проханням полагодити її. У відповідь вона отримала абсолютно нову консоль, яку насилу знайшли на складі, а також побажання здоров'я для 95-річної геймерші.

via GIPHY

Цю історію Куніков Цусака розповіла вже після смерті матері, яка прожила ще чотири роки після того випадку. Вона без тіні іронії додала, що бабуся-геймер напевно як і раніше дякує службу підтримки Nintendo з небес.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Туреччина і Росія досягли нових домовленостей щодо Сирії
сьогодні
Теги: Новини Техно Техно Nintendo Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк
27 лютого 21:02 Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень
Ірина Полицька
26 лютого 19:05 Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція
Михайло Года
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук