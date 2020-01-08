Asus представила найпотужніший у світі 14-дюймовий ноутбук Zephyrus G14
Компанія Asus представила новий ігровий ноутбук Zephyrus G14. Його презентували в рамках CES 2020. Це 14-дюймовий ноутбук, що отримав дуже потужне наповнення.
Як розповіли у пресслужбі Asus в Україні, товщина Zephyrus G14 не перевищує 20 мм, а вага становить 1,6 кг.
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Характеристики Zephyrus G14
- Залізо
Новинка отримала потужний процесор AMD Ryzen 4000, створений на базі мікроархітектури Zen 2 з використанням 7-мм техпроцесу, та відеокарту ігрового класу до моделі NVIDIA GeForce RTX 2060.
Zephyrus G14 отримав два варіанти кольору
- Батарея
Ще один фактор, що зацікавить геймерів, це наявність тривалої автономності – до 10 годин роботи без підзарядки. Він може заряджатися через порт USB Type-C.
- Корпус
Корпус виготовлений із магнієво-алюмінієво сплаву, на яке нанесено спеціальне покриття, на якому не залишаються відбитки пальців.
Zephyrus G14 оснащений 1215 мінісвітлодіодами, кожен із яких випромінює біле світло й підтримує 256 рівнів яскравості. Завдяки цьому підсвічуванню користувачі можуть виводити на кришку ноутбука GIF-анімацію та іншу графіку. Зображення може синхронізуватися з музикою.
Zephyrus G14 має дуже тонкий корпус та малу вагу
- Дисплей
Ноутбук отримав тонкі рамки та Full HD дисплей із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю WQHD. Усі дисплеї Zephyrus G14 пройшли заводське калібрування передачі кольору, підтверджене сертифікацією PANTONE Validated.
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- Система охолодження
Це один із важливих критеріїв, що цікавить геймерів. У Zephyrus G14 реалізована ексклюзивна функція динамічного регулювання параметрів центрального процесора в залежності від температури відеокарти. Адаптація параметрів відбувається постійно, що дає змогу швидко реагувати на різке підвищення завантаження графічного процесора.
- Аудіосистема
До складу аудіосистеми входять чотири динаміки і відтворюють збалансований звук у всьому спектрі частот. Два високочастотних динаміки, розташовані над клавіатурою, і спрямовані прямо на користувача. Два низькочастотних – забезпечують глибокі баси. Ноутбук підтримує технологію Dolby Atmos, яка забезпечує неперевершене просторове звучання при використанні навушників і вбудованих динаміків.
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