Бізнес в Україні зріс вдвічі за останні два роки, – президент Dell у регіоні ЕМЕА

Компанія Dell Technologies, що займається виробництвом ноутбуків та персональних комп’ютерів, активно вкладає кошти у розвиток компанії в Україні. Загалом бізнес в нашій країні стрімко розвивається.

Про це заявив президент Dell Technologies у регіоні ЕМЕА (регіон включає Європу, Близький Схід та Африку) Ангус Хегарті.

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Він також розповів, що бізнес в Україні йде у ногу зі світовим прогресом та трансформується під впливом сучасних технологій.

У що інвестуватиме Dell. За словами Хегарті, в Україні існує великий запит на якісних спеціалістів у сфері IT, роботі із даними та кібербезпекою. Тож саме у ці сфери вони планують інвестувати кошти. Йдеться про тренінги, навчання тощо.



Ангус Хегарті та Ірина Волк, директор Dell EMC в Україні і в кластері країн з регіону Північно-Східної Європи

Загалом, одна із важливих специфік компанії Dell – співпраця з молодими фахівцями. Практично 40% працівників компанії – це молоді, амбітні люди, які закінчили університет протягом останніх двох років.

Крім того, Хегарті наголосив, що серед країн з регіону Північно-Східної Європи (Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія та Україна) саме наша країна найбільш динамічно і стабільно розвивається.

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