"Бюджетні" смартфони Google Pixel 3a та Pixel 3a XL мають низку переваг перед топовими версіями

Нові смартфони Google Pixel 3a та Pixel 3a XL вже встигли не лише випробувати в різних тестах, але й розгледіли новинки зсередини. Спеціалісти популярного порталу iFixit розібрали та детально вивчили "бюджетники" від Google.

В "пікселях" виявили низку поліпшень, порівняно із базовими версіями Google Pixel 3, які отримали лише 4 з 10 балів за придатність до ремонту.

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Основні відмінності між лінійками Google Pixel 3 та Pixel 3a. Серед ключових відмінностей Pixel 3a XL від звичайного Pixel 3 XL є повністю пластиковий корпус, відсутність вирізу в екрані і використання менш потужного процесора.



Лінійка Google Pixel 3a має низку переваг перед флагманськими "пікселями"

У випадку зі звичайними Pixel 3a та Pixel 3 список відмінностей ще менше. За підсумками розбирання доступних "пікселів" в iFixit відзначили, що з ними куди простіше працювати, ніж зі старшими версіями.

Ремонтопридатність нових смартфонів. У Pixel 3a та Pixel 3a XL використовуються тільки стандартні гвинти, а більшість компонентів всередині модульні, що значною мірою спрощує ремонт і заміну.

Нові смартфони Google Pixel 3a та Pixel 3a XL розібрали – дивіться відео

Найскладнішим етапом в розбиранні є зняття дисплейного блоку, який приклеєний до іншої частини корпусу. Робити це потрібно вкрай обережно, щоб не пошкодити тонкий кабель. Також ускладнює ремонт наявність великого числа тонких стрічкових кабелів, що з'єднують внутрішні компоненти, які можна легко пошкодити.

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Особливості. В ході розбирання з'ясувалося, що в нових "пікселях" використовуються OLED-екрани від Samsung. Щоправда, у випадку з великим Pixel 3a XL в деяких примірниках можуть попастися панелі від китайської компанії Tianma, але за якістю вони не відрізняються від південнокорейських.

Висновки експертів. Незважаючи на всі конструктивні недоліки, Pixel 3a та Pixel 3a XL отримали 6 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності.

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