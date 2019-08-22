Для пошуку життя: NASA запускає місію на супутник Юпітера

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NASA запускає місію на супутник Юпітера
NASA запускає місію на супутник Юпітера / nbcnews.com

NASA затвердила місію щодо пошуку живих організмів на супутнику Юпітера. Місія отримала назву Europa Clipper. Запуск місії призначений на 2025 рік.

Як пише видання BBC, апарат вирушить на вкритий кригою супутник Юпітера під назвою Європа.

Під крижаним покривом супутника розміщений океан глибиною 170 кілометрів. Як вважають вчені, це середовище може бути придатним для життя біологічних видів.

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Зараз програма пройшла важливу стадію під назвою "точка С ключового ухвалення рішення". Це важливий крок, що означає подальшу реалізацію місії.

Деталі місії. Europa Clipper проведе дослідження супутника Юпітера, зокрема, перевірить чи може океан під кригою підтримувати життя. Також апарат вивчить гравітацію на Європі, внутрішнє тепло, яке підтримують океан в рідкому стані тощо.

На борту апарата NASA буде дев’ять інструментів з камерами та спектрометрами. Вони робитимуть фото поверхні супутника. Також на борту буде магнітометр, який визначить силу і напрямок магнітного поля, та радар, який визначить товщину крижаного покриву.

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Теги: Новини Техно Техно NASA Космос
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