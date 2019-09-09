Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік

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Форум видавців у Львові
Форум видавців у Львові / Unsplash / Occar Nillson

Цьогоріч на Форумі видавців у Львові не буде нудно і тим людям, які цікавляться сучасними технологіями, космосом та науковою фантастикою.

На форумі видавців буде безліч лекцій та майстер-класів, присвячених науці та технологіям. Не обійшлося без презентацій книжок та коміксів для любителів та любительок коміксів й наукової фантастики. Техно 24 відібрали для вас найцікавіші події.

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Програма Форуму видавців 2019:

Презентація коміксу "Колоніст: бути людиною"

Де: проспект Тараса Шевченка, 14 / Книгарня "Книжковий лев"
Коли: 20 вересня
Початок: 17:30-18:15

Презентацію організовує українське видавництво UaComix. Комікс "Колоніст: бути людиною" описує далеке майбутнє, у якому людство колонізує чужі планети.

Річ у тому, що не всім міжпланетним расам сподобається така перспектива. Землян називатимуть завойовниками з синьої зорі та вважатимуть негідниками. 

Загалом, організатори обіцяють, що стенд від UaComix буде насичений сюрпризами, отже однозначно радимо завітати.


Презентація коміксу "Колоніст: бути людиною" від UaComix

Прогнози і застереження в романах Пітера Воттса "Сліпобачення" та "Ехопраксія"

Де: проспект Тараса Шевченка, 14 / Книгарня "Книжковий лев"
Коли: 21 вересня
Початок: 18:30-19:45 

Науковець і творець культової жорсткої фантастики Пітер Воттс не надто оптимістично дивиться на майбутнє людської цивілізації.
Розбиратися у тривожній футурології Воттса будуть знавці його творчості – письменники, видавці і науковці.

Пітер Воттс – науковий фантаст з Канади, який працює у жанрі жорсткої наукової фантастики. Його роман "Сліпобачення" прирівнюють до творів Станіслава Лема. 


Проблеми майбутнього та застереження у романах Пітера Вотсса "Сліпобачення" та "Ехопраксія"

Майстер-клас "Медійні технології електронного середовища"

Де: вулиця Миколи Коперника, 17 / Стенд Української академії друкарства
Коли: 19 вересня
Початок: 11:00

Українська академія друкарства обіцяє поділитися основними технологіями нових медій. Також планується майстер-клас зі створення якісної електронної книги.


Як створити електронну книгу – майстер-клас у Львові / Unsplash / Perfecto Capucine

Нова людина чи нелюд: майбутнє вже тут

Де: вулиця Академіка Філарета Колесси, 2 / Tech StartUp School
Коли: 19 вересня
Початок: 13:00

Очікується гостра дискусія про наболіле – ставлення сучасного людства до наукового прогресу. Детальніше про проблеми прийняття аспектів еволюції, генетичної модифікації та інших інновацій через релігійні чи етичні міркування – на Форумі видавців у Львові 19 вересня.


Про наукові технології на Форумі видавців у Львові / Unsplash / H Heyerlein

Public Talk "Чи пропонували вам заробити в мережі?"

Де: вулиця Академіка Філарета Колесси, 2 / Tech StartUp School
Коли: 21 вересня
Початок: 15:30

Публічне інтерв'ю авторки книги "Як я була ботом" Юлії Сомаль. Їй довелося побувати ботом, тому вона сміливо розповідає про свій досвід та про те, як влаштовані інтернет-хащі.

Авторка ділиться власними міркуваннями про вірусну рекламу та природу холіварів, про інтернет-шахраїв та різницю між ботами, тролями та хейтерами. Також Юлія Сомаль розповідає про інформаційну гігієну та як зберегти глузд в умовах суцільного інформаційного шуму. 


Про життя людини-бота: як зберігати спокій посеред інформаційного шуму / Unsplash / Brett Jordan

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Теги: Техно Новини Техно Космос Ґаджети Новини культури Інтернет Штучний інтелект
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